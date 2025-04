Von wegen Nintendo Switch 2: Handheld-Kuriositäten, die ihr gesehen haben müsst

Alle Welt spricht von der Switch 2, dabei gibt es so viele andere und vor allem ungewöhnliche Handhelds, die wahre Fans dieses Formfaktors kennen sollten!

Okay, zugegeben, man kommt meist auch ganz gut aus, ohne all die Geräte selbst in der Hand gehalten zu haben, die wir euch in dem Video zeigen, um das es hier geht. Aber unterhaltsam finden wir es alle mal, sie sich anzusehen!

Deshalb hat sich Iris Böhm aus unserem Videoteam gleich drei Talk-Gäste geschnappt, um mit ihnen über dieses Thema zu sprechen. Mit dabei sind Felix von der GameStar, Eleen von der GamePro und Leya von der Mein-MMO:

22:51 Was soll das denn sein? Kuriose Handhelds und ein Trend, den wir lieben

Alle Handhelds aus dem Video

Um welche mal mehr, mal weniger kuriosen Handhelds es in dem Video unter anderem geht, zeigt unsere folgende Übersicht:

Das Playdate mit seiner Kurbel: Ein Handheld, das zur Steuerung auf zwei Knöpfe, ein Steuerkreuz und eine Kurbel setzt. Ja, richtig gehört, eine Kurbel. Wie genau das funktioniert und was wir von dem absolut ernst gemeinten Playdate halten, erfahrt ihr im Video.

Ein Handheld, das zur Steuerung auf zwei Knöpfe, ein Steuerkreuz und eine Kurbel setzt. Ja, richtig gehört, eine Kurbel. Wie genau das funktioniert und was wir von dem absolut ernst gemeinten Playdate halten, erfahrt ihr im Video. Der Nintendo Virtual Boy: Was das der vielleicht größte Flop von Nintendo? So sieht es zumindest Felix. Erschienen ist das Gerät im Jahr 1995 in den USA und Japan für 180 Dollar. Erfahrt im Video, wie eine der ersten Virtual Reality -Erfahrungen im Gaming ausgesehen hat (vor allem: Schwarz und Rot).

Was das der vielleicht größte Flop von Nintendo? So sieht es zumindest Felix. Erschienen ist das Gerät im Jahr 1995 in den USA und Japan für 180 Dollar. Erfahrt im Video, wie eine der ersten -Erfahrungen im Gaming ausgesehen hat (vor allem: Schwarz und Rot). Das Ferrari-Handheld: Ein Handheld in Form eines Rennwagens, den man aufklappen kann? Ja, auch so etwas gibt es! Den Beweis erbringen wir im Video, inklusive Vermutung, warum Kinder sich das Gerät besonders gerne gekauft haben könnten.

Ein Handheld in Form eines Rennwagens, den man aufklappen kann? Ja, auch so etwas gibt es! Den Beweis erbringen wir im Video, inklusive Vermutung, warum Kinder sich das Gerät besonders gerne gekauft haben könnten. Der aktuelle Retro-Trend bei Handhelds: Es gibt eine große Zahl an kleinen, kompakten Handhelds, die sich voll und ganz auf das Spielen alter Titel konzentrieren. Warum das so ist und in welchen anderen Bereichen wir den Retro-Trend noch sehen (Stichwort Stranger Things ) erklären wir im Talk.

Es gibt eine große Zahl an kleinen, kompakten Handhelds, die sich voll und ganz auf das Spielen alter Titel konzentrieren. Warum das so ist und in welchen anderen Bereichen wir den Retro-Trend noch sehen (Stichwort ) erklären wir im Talk. Der Sega Nomad: Auch Sega hat sich mal an einem Handheld versucht, mit mäßigem Erfolg. Zu klobig, zu kurze Laufzeit mit seinen sechs AA-Batterien. Kein großer Wurf!

Auch Sega hat sich mal an einem Handheld versucht, mit mäßigem Erfolg. Zu klobig, zu kurze Laufzeit mit seinen sechs AA-Batterien. Kein großer Wurf! Der Neo Geo Pocket: Ein Beispiel für ein Gerät, das den Retro-Trend bedient. Felix besitzt den Handheld und ist sehr angetan davon. Warum, erklärt er euch im Video genauer.

Ein Beispiel für ein Gerät, das den Retro-Trend bedient. Felix besitzt den Handheld und ist sehr angetan davon. Warum, erklärt er euch im Video genauer. Der Game Boy Micro: Ein Handheld, von dem ihr möglichweise noch nie gehört habt. Es handelt sich wenig überraschend um die kleinste Version des Game Boys, die auch Spiele vom Game Boy Advanced abspielen kann.

Ein Handheld, von dem ihr möglichweise noch nie gehört habt. Es handelt sich wenig überraschend um die kleinste Version des Game Boys, die auch Spiele vom Game Boy Advanced abspielen kann. Mini Arcade Pacman: Ein klobiges Gerät, das die Bezeichnung Handheld kaum verdient. Man kann genau ein Spiel darauf spielen und es macht nervige Geräusche – keine besonders verlockende Kombination.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr die Handhelds alle schon kanntet, welche Geräte dieser Art ihr besitzt oder mal besessen habt und wie ihr generell zu dem Thema steht!