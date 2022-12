Heidelberg 1693 zu spielen, fühlt sich fast verboten an

Das Schöne an unserem Job ist, dass wir oft als ersten die brandheißesten AAA-Spiele in die Finger bekommen. God of War, Diablo 4, den neuesten DLC für Anno 1800 ... all das steht beinahe tagtäglich auf unserem Plan. Aber wann findet man da noch Zeit, ein kurioses Steam-Spiel mit 42 Nutzerwertungen zu entdecken?

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Dom Schott von OK COOL und The Pod lässt sich die Freude an absurden Spielen nicht nehmen. Sein aktueller Liebling ist Heidelberg 1693, denn es fühlt sich fast schon verboten an, dieses Action-Spiel zu starten. Und das liegt nicht am blutigen Horror-Zombie-Setting im 17. Jahrhundert.

Warum das alles in eine philosophische Diskussion über unser Lieblingshobby abdriftet und was eigentlich Doms virtueller Besuch in Géraldines Park in Planet Zoo damit zu tun hat ... Das und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

