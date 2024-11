Steam-Update für Helldivers 2: Entweder kommen jetzt die Illuminate oder es ist alles ein fieser Trick

Kommen die Illuminate nun oder kommen sie nicht? Die Helldivers-Community hat neue Hinweise auf die dritte Fraktion gefunden.

Dass die Illuminate als dritte Gegnerfraktion irgendwann in Helldivers 2 auftauchen werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schon seit Monaten häufen sich Indizien über das bevorstehende Erscheinen der mysteriösen Wasserwesen.

Auf der Ingame-Kriegskarte wurde kürzlich ein Sektor mit Illuminate-Emblem gesichtet; auch erste furchteinflößende Designs für die kommenden Alien-Gegner wurden bereits geleakt. Die einzig verbleibende Frage lautet: Wann ist es soweit?

Viele Fans hatten in den vergangenen Wochen spekuliert, dass die Illuminate zum Liberty Day am 26. Oktober im Koop-Shooter aufschlagen würden - zeitgleich mit der Fertigstellung der Raumstation Demokratie . Das war allerdings nicht der Fall.