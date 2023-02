Der Twitter-Account von Hogwarts Legacy sorgt mit Treiber-Tweet für Verwirrung und Ärger

Wenn neue Spiele erscheinen, kann es sich teilweise lohnen, den Grafikkarten-Treiber zu aktualisieren. Schließlich optimieren sowohl AMD als auch Nvidia und Intel ihre Treiber gerne für frische Titel, vor allem bei größeren Spielen. Der offizielle Twitter-Account von Hogwarts Legacy hat jetzt aber mit einem Hinweis auf den neuen Geforce-Treiber mehr Ärger und Verwirrung ausgelöst als Dankbarkeit.

Ein entscheidender Aspekt dabei: Auch wenn der neue Nvidia-Treiber in der Version 528.49 nur zwei Tage vor dem offiziellen Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar erschienen ist, wird in den Versionshinweisen keinerlei Wort über das neue Harry-Potter-Spiel verloren.

Als Game Ready beziehungsweise treiberoptimiert werden dagegen nur Company of Heroes 3, Hello Neighbor 2, Persih und World of Warcraft genannt, letzteres aufgrund der Ergänzung von Nvidia Reflex für weniger Latenz. Von einer nennenswert besseren Performance in Hogwarts Legacy mit dem Treiber ist deshalb nicht auszugehen. Welche Probleme wir mit dem Spiel erlebt haben, erfahrt ihr im Tech-Check:

Was sagen unsere eigenen Treiber-Tests und die Kommentare?

Wir haben Hogwarts Legacy bereits mit dem neuen Nvidia-Treiber gespielt. Eine Verbesserung der immer wieder auftretenden Ruckler ist aber nicht zu spüren und auch sonst stellen wir keine Veränderung fest.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in den Kommentaren zu den Tweet. Viele Twitter-Nutzer beschweren sich, weil der Treiber noch nicht für das Spiel optimiert ist und keine Besserung mit sich bringe. Außerdem finden sich in den Antworten immer wieder Tweets mit Videos oder Screenshots, die grafische Probleme zeigen wie etwa diese hier:

Gleichzeitig gibt es aber durchaus auch Stimmen, die von einer problemlosen Performance oder leicht positiven Effekten durch den Treiber berichten. Letztlich bestätigt sich damit auch in Bezug auf den Treiber-Tweet von Hogwarts Legacy das bislang gemischte Bild in Sachen PC-Performance.

In einer aktuellen GameStar-Umfrage zu dem Thema geben bei knapp 3.800 Stimmen 48 Prozent an, dass das Spiel etwas unrund läuft, aber keine Katastrophe ist, 29 Prozent haben keine technischen Probleme und 23 Prozent größere technische Probleme. Nehmt gerne unter dem folgenden Link daran teil:

Wann kommen optimierte Treiber? Intel hat seine Treiber bereits für Hogwarts Legacy angepasst, bei AMD und Nvidia müssen wir uns noch gedulden. Die deutsche Nvidia-PR hat uns gegenüber angegeben, bisher keine Details zum Release des angepassten Treibers zu kennen, beim AMD steht eine Antwort noch aus. Sollten es Neuigkeiten diesbezüglich geben, erfahrt ihr es zeitnah auf GameStar.de.

Habt ihr bereits einen Vergleich zwischen dem neuen Nvidia-Treiber und älteren Versionen in Hogwarts Legacy angestellt? Falls ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Und falls ihr Hogwarts Legacy bislang nicht gespielt habt, plant ihr noch, das zum Release zu ändern? Schreibt es gerne in die Kommentare!