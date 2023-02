Hogwarts-Legacy auf dem PC: Eine solche Technik hat dieses Spiel einfach nicht verdient

In meinen ersten zehn Minuten mit Hogwarts Legacy habe ich mich gefühlt wie Louis de Funès. Nein! Doch! Oh! . So vieles an der Technik und vor allem an der Gestaltung der Spielwelt hat mich direkt in seinen Bann gezogen - und gleichzeitig gab es so zahlreiche technische Probleme, dass ich doch immer wieder aus ihr herausgezogen wurde.

In diesem ersten Blick auf die Technik der PC-Version gehe ich auf die größten Probleme ein, die sie in ihrem aktuellen Zustand ohne Day-One-Patch meiner Erfahrung nach hatte, ergänzt durch Einschätzungen aus dem gesamten GS-Testteam.

Da wir möglichst lange auf das Erscheinen des Day-One-Patches warten wollten, zu dem es bisher dann doch nicht mehr gekommen ist, können wir vorerst nur diese ersten Eindrücke liefern. Weitere Erfahrungen mit langsamerer Hardware so wie Tests der Auswirkungen etwaiger Patches und Tipps für die besten Grafikeinstellungen folgen.

Aktuell gilt aber Folgendes: Ganz egal, welche Hardware ihr auch habt - auf Windows-Rechnern müsst ihr euch auf Probleme einstellen. Es folgt eine kurze Übersicht der am schwersten wiegenden Ärgernisse, die mir und allen GS-Testern bislang begegnet sind, bevor ich euch meine Erfahrungen genauer schildere.

starke Einbrüche der Bildrate

Grafikfehler

Abstürze

Pop-In von Objekten und Schatten

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...

Egal, ob man die Welt von Harry Potter mag, nicht mag oder ihr neutral gegenübersteht: Es gelingt der Technik von Hogwarts Legacy sehr gut, diese Welt äußerst stimmungsvoll in Szene zu setzen.

Bei genauem Hinsehen hat man zwar doch immer wieder das Gefühl, dass etwas mehr drin gewesen wäre, beispielsweise in Sachen Weitsicht, Auflösung der Texturen oder dem Detailgrad mancher Objekte. Siehe etwa diese einerseits herrlich einladenden Süßigkeiten, die aber andererseits doch meist keine Tiefe aufweisen.

Aber das ist in Anbetracht der mit äußerst viel Liebe zum Detail gestalteten Welt mit stimmiger Beleuchtung, abwechslungsreicher Darstellung und den großen Dimensionen, die auch durch die Bewegung zu Fuß, auf Reittieren und in der Luft nochmals wachsen auf den allerersten Blick mehr als leicht zu verkraften - bis die Technik anfängt, größere Zicken zu machen.

...aber aller Anfang ist auch schwer

Um das nochmal kurz klarzustellen: Mit meinen ersten zehn Minuten in der Spielwelt meine ich nicht die Einleitung, sondern meinen per Savegame der geschätzten Kollegin Natalie erschummelten Sprung direkt nach Hogwarts beziehungsweise genauer gesagt nach Hogsmead.

Zugegebenermaßen zeigt sich die Technik dort in ihrem schlechtesten Zustand, insbesondere im Vergleich mit der weniger problembehafteten offenen Welt außerhalb dieser wohl bekanntesten Schauplätze von Harry Potter.

Was ich in der kurzen Zeit mit einer Geforce RTX 4090, AMDs Ryzen 9 7900X und 32,0 GByte DDR5-RAM auf einer pfeilschnellen SSD erlebt habe, darf in der geballten Form einfach nicht so passieren.

Und eine weitere Klarstellung: Meine Spielerfahrung beschränkt sich natürlich nicht auf diese ersten zehn Minuten und gemeinsam in der Redaktion haben wir mittlerweile sehr viele Stunden mit unterschiedlicher Hardware in dem Spiel verbracht - von Problemen verschont geblieben sind wir aber nie.

Extreme FPS-Einbrüche, Stop-Motion-Cutscenes & Grafik-Bugs

Eine Geforce RTX 4090 kommt in der Regel locker mit der 4K-Auflösung zurecht. Das gilt umso mehr, wenn man das aktuell ohnehin nicht in Hogwarts Legacy empfehlenswerte und sehr FPS-hungrige Raytracing ausschaltet, das optisch nur einen eher geringen Unterschied macht.

Dennoch kommt es auf meinen High-End-PC immer wieder zu einem kurzen Ruckeln, dass teilweise sogar soweit geht, dass die Szene komplett einfriert, wie auf Bild zu den Frametimes oben zu sehen: Sie gehen in den vierstelligen Millisekunden-Bereich, es hat also über eine Sekunde gedauert, ein einzelnes Bild zu berechnen, was sich in einem kurzen Stillstand des Spiels äußert.

Besonders problembehaftet sind auch die Zwischensequenzen, die meine Kollegin Natalie in solchen Fällen sogar als Stop-Motion mit Knetfiguren bezeichnet. Und dann kommen da noch Bugs, Grafikfehler und teilweise Abstürze hinzu.

Man könnte fast schon vermuten, dass Absicht dahinter steckt, wenn ausgerechnet eine Dame namens Bugbrooke kein Gesicht hat und immer wieder wie ein Geist flimmernd auftaucht und verschwindet:

Ausgerechnet mit Raytracing ist mir klar sichtbares Pop-In von Objekten und Schatten außerdem noch mehr aufgefallen als ohne. Und teilweise verändert sich die Lichtstimmung beim Übertreten einer unsichtbaren Grenze ohne erkennbaren Grund, etwa von eher bläulich zu eher grünlich.

Es ist ein großer Jammer

All das ist um so ärgerlicher, weil diese liebevolle Welt so sehr dazu einlädt, sie zu erkunden und zu erleben. Nicht nur meine bald vierjährigen Zwillinge wurden von über dem Kopf schwebenden Büchern, einem dem Zum Gruß den Zylinder ziehenden Schneemann, einem Flug auf einem Thestral um Hogwarts herum und Mondkälbern mit riesigen Augen sofort in den Bann gezogen, sondern auch ich.

Eigentlich stehe ich Harry Potter eher neutral gegenüber, wobei meine Kinder sicher dabei helfen, eine Begeisterung dafür zu entfachen. Außerdem hat das Spiel den Büchern und Filmen viel zu verdanken, die jede Menge kreativer Vorlagen liefern. Aber es ist dennoch eine beachtliche Leistung, das auch grafisch in derart überzeugender Form umzusetzen - wären da nicht all die angesprochenen Probleme.

Es bleibt nur schwer zu hoffen, dass Patches die Situation auf dem PC möglichst schnell deutlich verbessern. Wie flott das gelingt (und wie gut), ist schwer zu sagen. Aktuell ist es mir auch deshalb nicht möglich, euch guten Gewissens zu einem Kauf auf dem PC raten - auch wenn es sich sehr lohnen kann, über all die technischen Ärgernisse hinwegzusehen. Falls euch das denn gelingen würde.