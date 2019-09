Microsofts letztes kumulatives Update für Windows 10 Version 1903 (Mai Update) brachte neben einigen Verbesserungen offenbar auch Probleme. So berichten zahlreiche User von einem Bug in Zusammenhang mit Cortana, der zu erhöhten Prozessor- und Speicherauslastungen führen kann.

Mittlerweile wurde der Fehler seitens Microsoft bestätigt und eine baldige Lösung versprochen. Bis dahin bleibt betroffenen Benutzern jedoch nur ein Workaround oder die Deinstallation des entsprechenden Updates, um alle Probleme auszuräumen.

Am 30. August stellte Microsoft das kumulative Update KB4512941 für Windows 10 1903 optional zum Download via Windows Update bereit. Dadurch sollten unter anderem Schwierigkeiten mit Windows Sandbox und Visual Basic gelöst werden.

Seither beklagen aber einige User Probleme mit Cortana. Sobald die Bing-Suche deaktiviert wird, steige die CPU-Auslastung durch den virtuellen Assistenten auf 30 bis 40 Prozent. Zudem werde 150 bis 200 MB zusätzlicher Arbeitsspeicher verbraucht und die Windows-Suche funktioniere nicht mehr.

Mittlerweile scheint auch Microsoft des Problems gewahr zu sein. In einem Tweet teilten die Windows-Macher mit, dass Probleme im Zusammenhang mit der SearchUI.exe untersucht werden. Zudem wird eine Lösung durch ein Update in Aussicht gestellt.

We are currently investigating an issue where users are reporting high CPU usage linked to SeachUI.EXE after installing the optional update on August 30 (KB4512941). We will provide an update in an upcoming release.