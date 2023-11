Homeworld 3 Systemanforderungen: Eure CPU wird an ihre Grenzen gebracht

Weche PC-Anforderungen hat Homeworld 3?

Ready for Take-off: Für das anstehende Echtzeit-Strategiespiel Homeworld 3 hat Publisher Gearbox die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht. Die benötigte Hardware liest sich dabei recht human, selbst Intel-Arc-Grafikkarten werden von Anfang an unterstützt.

Ein konkretes Release-Datum nach der im Sommer 2023 angekündigten Verschiebung steht allerdings immer noch aus - weiterhin wird hier nur der kommende Februar als Veröffentlichungszeitpunkt genannt. Die Nachricht über die feststehenden PC-Anforderungen ist aber ein gutes Indiz dafür, dass es zumindest zu keiner weiteren Verzögerung kommen wird.

8:33 Homeworld 3 - Vorschau-Video zum Weltraum-Epos

Für Raytracing-Liebhaber wird Homeworld 3 über die volle Unterstützung verfügen: Sowohl Nvidias DLSS 3 mit Frame Generation als auch AMDs FidelityFX Super Resolution 2 werden vom Start weg unterstützt - dafür wird aber logischerweise etwas potentere Hardware vorausgesetzt.

Ohne Raytracing lesen sich die Systemanforderungen von Homeworld 3 wie folgt:

Minimum Empfohlen Hoch Ultra Grafik-Preset / Auflösung Niedrig / 1080p Medium / 1080 p Hoch / 1440p Episch / 4K Prozessor Intel Core i5-8600K

AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i7-11700K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 9 7900X Grafikkarte Nvidia GTX 1060

AMD R9 490

Intel Arc A380 Nvidia RTX 2070

AMD RX 5700

Intel Arc A580 Nvidia RTX 2070 Super

AMD RX 6600 XT

Intel Arc A780 Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT Arbeitsspeicher 12 GByte RAM 16 GByte RAM 16 GByte RAM 16 GByte RAM Speicherplatz 40 GB HDD 40 GB HDD 40 GB HDD 40 GB HDD

Im Gegensatz zu einigen anderen Spielen wird keine SSD-Festplatte als Speicher vorausgesetzt, eine reguläre reicht hier also vollkommen aus. In allen Fällen wird zudem Windows 10 oder 11 64-Bit als Betriebssystem benötigt.

Wie für Echtzeit-Strategiespiele typisch sind die grundlegenden Anforderungen für Homeworld 3 zudem deutlich fokussierter auf den Prozessor ausgelegt; einen Hunger nach Grafikspeicher kann man dem Spiel in Anbetracht der niedrigeren Einstellungen wahrlich nicht vorwerfen.

Mit aktiviertem Raytracing sieht die Sache wiederum etwas anders aus, ganz gleich, ob ihr auf die Nvidia- oder AMD-Lösung setzt:

RT-Preset Niedrig / 1080p RT-Preset Hoch / 1440p RT-Preset Ultra / 4K Prozessor Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 5500 Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i9-14900K

AMD Ryzen 9 7950X3D Grafikkarte Nvidia RTX 3060

AMD RX 6650 XT Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT Nvidia RTX 4080

AMD RX 7900 XTX

Etwas irritierend ist die offizielle Angabe zum Prozessor für Raytracing im Ultra-Preset: Die Homeworld-3-Ankündigung spricht hier von einem »Core i7-14900K«, den es in der Form nicht gibt.

In Anbetracht dessen, dass bei AMD das äquivalente Flaggschiff in Form des Ryzen 9 7950X3D als CPU angibt, gehen wir davon aus, dass hier natürlich der Core i9-14900K gemeint ist. So oder so wird hier erneut die CPU-Belastung durch das RTS-Game deutlich.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Start von Homeworld 3 auch tatsächlich reibungslos funktioniert - trotz all der Vorfreude haben Micha und Reiner auf der vergangenen Gamescom-Messe noch zwei große Probleme moniert:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Was haltet ihr von den PC-Systemanforderungen zu Homeworld 3? In welchen Einstellungen könnt ihr das Spiel spielen? Werdet ihr für Homeworld 3 ein Upgrade für euren Rechner in Betracht ziehen? Welches Teil müsst ihr als nächstes upgraden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!