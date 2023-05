Horror-Leak macht Kultspiel-Erfinder todtraurig, doch die überraschende Fan-Reaktion ändert alles

Offiziell wurde bislang erst ein Bild aus dem FNAF-Film veröffentlicht.

Five Nights at Freddy's gilt als Urvater des Mascot Horror -Trends und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Kult-Franchise mit riesiger Fanbase gemausert.

Was 2014 als kleines Indiespiel begann, ist mittlerweile eine riesige Marke mit neun Spielen, mehreren Romanen und einem bevorstehenden Kinofilm, der dieses Jahr kurz vor Halloween in die Kinos kommt.

Am vergangenen Wochenende wurde eine frühe, unfertige Version des Trailers auf Twitter geleakt, die zudem noch mit dem Handy von einem Monitor abgefilmt war und dementsprechend mies aussah.

Doch statt den Trailer zu zerreißen oder überhaupt anzuschauen, haben sich große Teile der Community zusammengeschlossen und den Leak ignoriert und verurteilt - und damit dem Erfinder der FNAF-Serie eine riesige Freude bereitet.

Glück im Unglück für den Five Nights-Erfinder

Das war passiert: Als der Trailer am Wochenende auf Twitter geleakt wurde, Scott Cawthorne, der Entwickler und Erfinder hinter der Five Nights at Freddy's-Reihe, gerade mit seinen Kindern in einem Freizeitpark, wie er auf Reddit schreibt.

Deshalb konnte er die Situation nicht vollends einschätzen und probierte zunächst, die Medienberichte und Kommentare in den sozialen Medien zu ignorieren und einfach seinen Tag zu genießen. Aber das klappte natürlich nicht:

Ich habe versucht, es zu ignorieren und meinen Tag zu genießen, aber ich war wirklich, wirklich entmutigt. Ich weiß, dass Blumhouse und Universal (und ich auch) sehr hart gearbeitet haben, um etwas wirklich Aufregendes zu schaffen, das man mit anderen teilen kann. Der Gedanke, dass der erste Eindruck verdorben sein könnte, war also frustrierend, und ich hatte wirklich Angst davor, nach Hause zu kommen und zu sehen, was alles passiert war, während ich weg war.

Zu seinem Überraschen stellte er später jedoch fest, dass sich viele Mitglieder seiner Community gegen den Leak wehrten - YouTuber griffen ihn nicht in ihren Videos auf, Twitter-Kanäle teilten den Trailer nicht und die Moderatoren des Subreddits unterbanden alle Diskussionen. Sehr zur Freude des Entwicklers:

Es ist wirklich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, zu verhindern, dass Leute versuchen, allen anderen den Spaß zu verderben, aber es war wirklich ermutigend zu sehen, wie die Fangemeinde an einem Strang zog und sich dagegen wehrte. Diejenigen unter euch, die sich dagegen gesträubt haben, den Trailer zu sehen, werden viel glücklicher sein, wenn sie das fertige Produkt sehen können, das bearbeitet und poliert ist, mit VFX und ordentlichem Sound. Also, an die Fangemeinde und an all die Twitter-Accounts, YouTube-Accounts, Moderatoren und andere Leute, die sich dagegen gewehrt haben: Danke. Ich begann meinen Tag mit Menschlichkeit -1, aber beendete ihn mit Menschlichkeit +100.

Falls ihr noch nie von FNAF und seinem Film gehört habt: In dieser Horrorspielreihe schlüpft ihr in die Rolle eines Nachtwächters, der in einem Fast-Food-Restaurant arbeitet. Die Animatronics-Figuren, die tagsüber die Kinder belustigen sollen, erwachen nachts zum Leben und machen Jagd auf den Spieler.

Der kommende Kinofilm wird von Universal und den Horror-Experten Blumhouse produziert, die mit Filmen wie Get Out, Paranormal Activity und The Purge riesige Erfolge feiern konnte. Als Starttermin steht in den USA der 27. Oktober 2023 fest, ein zeitnaher Termin gilt hierzulande als wahrscheinlich.