House of the Dragon: Wer kurz nicht aufgepasst hat, konnte in der neuen Folge eine wichtige neue Figur komplett übersehen

Ormund ist auch wichtig, aber um ihn geht es hier nicht. Wichtiger ist ein Mann, der an seiner Seite steht. Bildrechte: HBO.

Die erste Folge der dritten Staffel von House of the Dragon ist seit einigen Tagen verfügbar. Darin passiert eine ganze Menge! Schlachten werden geführt, neue Drachen speien Feuer und natürlich sterben auch ein paar sehr wichtige Charaktere.

Dazwischen kann einem so einiges entgehen! Wie etwa die Einführung eines extrem wichtigen Charakters für die ganze Geschichte. Habt ihr das übesehen, müsst ihr aber nicht zwangsweise unachtsam gewesen sein. Die Serie zeigt diese wichtige Figur zwar, allerdings nur sehr kurz im Hintergrund, und stellt den Charakter noch nicht einmal vor.

Es geht hier aber tatsächlich um einen weiteren Targaryen, der seinen eigenen Drachen dabei hat. Er fällt aber kaum auf, da er eine ganz andere Haarfarbe hat als die meisten Mitglieder des Hauses der Drachen.

2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

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Das ist Daeron Targaryen

Buchleser werden es ahnen. Es handelt sich bei dem neuen Charakter um niemand anderen als Daeron Targaryen! Der junge Adelige ist der dritte Sohn von Visery I. und Alicent Hohenturm. Er ist also der Bruder von Aegon II. sowie Aemond und steht damit im Thronfolgekrieg auf der Seite der Grünen.

Daeron ist in den ersten beiden Staffeln nicht zu sehen, wird aber erwähnt. Das liegt daran, dass er nicht in Königsmund lebt, sondern derzeit in Altsass als Knappe von Ormund Hohenturm dient. Ormund kommt in Staffel 3 ebenfalls das erste Mal vor.

Wir sehen ihn in seinem Heerlager, wo er einen Brief von Alicent bekommt. Hier können wir auch Daeron erkennen. Er ist sehr wahrscheinlich der junge Mann, mit dem er sich am Anfang in seinem Zelt unterhält und der ihn daraufhin zu dem Boten begleitet. Das könnt ihr hier sehen:

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Eine konkrete Bestätigung, dass es sich um Daemond handelt, gibt es noch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Erstens wird er hier eindeutig als der Knappe von Ormund in Szene gesetzt, und dass sich Daemon im Lager aufhält, ist auch an dem blauen Drachen zu erkennen. Das ist eindeutig Tessarion, auf dem Daerion in den Büchern reitet.

Außerdem handelt es sich bei dem Schauspieler um Benjamin Evan Ainsworth. Der junge Darsteller wurde bereits im Vorfeld mit der Rolle des Daeron in Verbindung gebracht. Obendrein scheint er als talentierter Schauspieler zu gelten, der auch schon in großen Rollen gecastet wurde. 2027 könnt ihr Benjamin Evan Ainsworth beispielsweise in der Rolle als Link im Zelda-Kinofilm sehen.

Die einzige Seltsamkeit sind seine Haare. Eigentlich müsste Daeron ebenfalls gold-silbrige Haare haben, hier ist er aber dunkelhaarig. Das kann allerdings sehr gut eine Änderung der Showrunner sein. Vermutlich, um Daeron stärker von seinen Brüdern abzugrenzen und die Hohenturm-Blutlinie zur Geltung zu bringen.

Darum ist Daeron wichtig (spoilerfrei)

Bislang konnte Daeron noch nicht maßgeblich in den Krieg eingreifen, aber er hat durchaus eine wichtige Rolle. Er ist wie erwähnt der dritte Sohn von Viserys und steht damit in der Thronfolge der Grünen auf der dritten Position. Aegon II. ist derzeit verschwunden und damit quasi raus aus dem Rennen.

Sollte Aemond etwas wiederfahren, stünde Aegon plötzlich als neuer König da. Das macht ihn natürlich zu einer wichtigen Schachfigur. Obendrein ist er ein Drachenreiter und wir wissen spätestens seit Staffel 2, wie wichtig die für den Verlauf des Krieges sind. Wer mehr Drachen kommandiert, hat einen riesigen Vorteil.

Zudem gilt Daeron als der einzige aufrichtig höfliche und freundliche Sohn von Alicent. Während Aegon als fauler Hund und Aemond ziemlich grausam erscheint, soll Daeron zumindest laut einiger Aussagen recht nett sein. Damit wär er ein dringendes Gegengewicht zu seinen Brüdern und würde den Grünen ein paar Sympathiepunkte einbringen.