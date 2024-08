House of the Dragon entfacht mit dem Staffel-2-Finale die Debatte um das Ende von Game of Thrones neu

Jon Snow (Kit Harrington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) sind in Game of Thrones die letzten Überlebenden der Targaryen-Blutlinie. Doch wer von beiden ist der prophezeite Prinz? Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält Spoiler zu wesentlichen Handlungsdetails von House of the Dragon Staffel 2, Folge 8: The Queen Who Ever Was . Wenn ihr das Staffelfinale bislang nicht gesehen habt, solltet ihr hier nicht weiterlesen.

Das Lied von Eis uns Feuer ist nicht nur der übergreifende Titel für die Game-of-Thrones-Romane des amerikanischen Autors George R. R. Martin, sondern auch der Name einer alten serieninternen Prophezeiung innerhalb des Hauses Targaryen.

GoT-Fans wissen längst: König Aegon der Eroberer hatte einst einen Traum, in dem es heißt, dass einst ein Targaryen-Prinz kommen wird, der sich den Weißen Wanderern entgegenstellt, die alles Leben aus Westeros bedrohen. Und für viele Serienfans ist klar, dass dieser Prinz Jon Schnee (Kit Harrington) ist.

Auserwählt: Daenerys oder Jon?

Als Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark ist er nicht nur der rechtmäßige Erbe des Eisernen Throns, sondern schon allein durch seine Abstammung ein Prinz von Eis und Feuer.

In der TV-Serie ist er entsprechend derjenige, der den Kampf der Lebenden gegen den Nachtkönig und seine Armee der Untoten anführt.

Normalerweise ist House of the Dragon, was die Darstellung Kontinuitäten zur Mutterserie Game of Thrones angeht, ziemlich genau. Klar, der Eiserne Thron ist deutlich größer und einige Nebenhandlungen wurden fürs TV-Drehbuch gerafft oder gestrichen. Aber im Großen und Ganzen widerspricht House of the Dragon seiner Vorgängerserie zumindest nicht.

Doch ausgerechnet beim Lied von Eis uns Feuer, dem wohl wichtigsten Handlungsdetail von Game of Thrones, hat das Spinoff nun genau das getan. Denn im Staffelfinale deutet die Serie an, dass Daenerys (Emilia Clarke) und nicht Jon der auserwählte Prinz sei.

»Falsche« Nachtkönig-Prophezeiung

Wie kommt es dazu? In der achten Folge von Staffel 2 sieht Daemon Targaryen (Matt Smith) in einer Vision ebenfalls Teile der Prophezeiung von Aegon. Darin ist unter anderem der Nachtkönig (Vladimir Furdik) zu erkennen - und Daenerys (Emilia Clarke) mit ihren drei Drachen Drogon, Rhaegal und Viserion.

House of the Dragon deutet hier an, dass tatsächlich sie die Prophezeiung erfüllen wird, obwohl dies im Gegensatz zur Darstellung der Ereignisse in Game of Thrones steht. Denn dort verwandelt sich Daenerys in der letzten Staffel in eine gefährliche Despotin. Und wenn wir es mal ganz genau nehmen, wird der Nachtkönig in der Serie ohnehin von Arya Stark (Maisie Williams) getötet.

Die Wahrheit werden wir wohl erst erfahren, wenn George R. R. Martin irgendwann einmal das Lied von Eis und Feuer beendet hat. Auf das Erscheinen des finalen Buches werden wir nach derzeitigem Stand wohl aber noch einige Jahre warten müssen.

