Nach einem Tobsuchtsanfall in House of the Dragon reagiert ein Schauspieler mit Humor auf sein zerstörtes »Lego-Set«

König Viserys (Paddy Considine) baut in House of the Dragon über Jahre an einem ausgefeilten Modell von Valyria. In der neuen Folge ist es einem Wutanfall zum Opfer gefallen. (Bildquelle: HBO)

Wer von euch schon mal ein größeres Lego-Set zusammengebaut hat, der weiß, wie viel Arbeit der Modellbau doch sein kann. Mit Freude und Entsetzen denke ich an die zwei wunderbar-schrecklichen Wochen zurück, in denen ich damals in meinem Wohnzimmer auf dem Boden herumgekrochen bin, um meinen UCS Millennium Falcon mit siebeneinhalbtausend Teilen zusammenzubauen.

Da wäre es doch eine Schande, wenn jemand dieses prächtige Set einfach kaputt machen würde. Das Mittelalter-Äquivalent dazu ist jetzt bei House of the Dragon passiert. Denn in der neuen Folge des Game-of-Thrones-Spinoffs geht ein äußerst detailreicher Modellbausatz zu Bruch, um den nun sogar ein König trauert. Wir erklären, was vorgefallen ist.

Achtung Spoiler: Dieser Artikel thematisiert konkrete Handlungsdetails aus House of the Dragon Staffel 2, Folge 2. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Ein königlicher Wutanfall

Zu Beginn von Folge 2 ist Königsmund in Aufruhr. Der minderjährige Sohn von König Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) ist ermordet worden. Da ihre Familien verfeindet sind, vermutet der König seine verhasste Halbschwester, die rechtmäßige Thronerbin Rhaenyra (Emma D'Arcy), hinter dem heimtückischen Anschlag.

In einem Tobsuchtsanfall macht Aegon seinem Ärger Luft und zerstört dabei auch ein kostbares Modell der altehrwürdigen Stadt Valyria - der Heimat des Targaryen-Clans. Die echte Stadt ist laut der Bücher von GoT-Autor George R. R. Martin hunderte Jahre vor den Ereignissen der Serie einem Vulkanausbruch zum Opfer gefallen.

2:19 House of the Dragon: In Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Thron

Des Königs alte Legos

Aegons Vater Viserys hatte das Modell in jahrelanger Arbeit anhand von literarischen Quellen rekonstruiert. Auf Instagram reagierte Viserys' Schauspieler Paddy Considine nach Ausstrahlung der neuen Folge nun auf die Zerstörung seines Modells.

Gerichtet an Aegon-Darsteller Tom Glynn-Carney schrieb Considine: Danke, Tom! Es hat mich verdammte Jahre gekostet, dieses Ding zu bauen. Dazu postete Considine ein Meme, das den in der Serie bereits verstorbenen Viserys zeigt und humoristisch auf die Zerstörung seines Lego-Sets Bezug nimmt. Den ganzen Post haben wir euch unten eingebunden:

Womöglich könnte hinter der Aktion von Aegon aber mehr stecken als nur ein einfacher Wutanfall. Bereits mehrfach haben die Serienmacher bei HBO bewiesen, dass sie in ihre Westeros-Serien nur zu gerne sogenanntes Foreshadowing, also Vorausdeutungen, einbauen.

Könnte sich hinter der Zerstörung von Valyria womöglich ein dezenter Hinweis auf die drohende Vernichtung des gesamten Targaryen-Hauses verbergen? Wir werden es wohl zwangsläufig früher oder später erfahren.

Was haltet ihr von der Zerstörung des Modells? Vorausdeutung oder bedeutungslose Wut eines rachsüchtigen Herrschers? Schreibt es uns in die Kommentare!