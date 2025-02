Ich habe 5 iOS-Einstellungen bei meinem iPhone ausgeschaltet - jetzt hält mein Akku deutlich länger

Apple aktiviert standardmäßig viele Funktionen, die ihr sicherlich nicht alle braucht. Wir zeigen euch ein paar, die euren Akku schonen werden, sobald ihr sie abstellt. (Quelle: AS Photography via Pexels).

Kennt ihr das: Euer iPhone-Akku ist viel zu schnell leer, obwohl ihr das Telefon kaum benutzt habt? Das kann an versteckten Hintergrundprozessen liegen, die standardmäßig eingeschaltet sind und ganz unbemerkt Energie verbrauchen. Genau das wollte ich ändern und habe mir angeschaut, welche Einstellungen wirklich nötig sind – und welche nur unnötig Akku fressen. Die sieben besten Tipps, um eure iPhone-Batterie zu schonen, teile ich hier mit euch!

1. Bewegung-Einstellungen abschalten

Apple ist bekannt für sein einzigartiges Design – dazu gehören auch die flüssigen Animationen und Übergänge zwischen Apps und Prozessen. Sie sind clever gestaltet, haben aber einen Haken: Sie verbrauchen euren wertvollen Akku. Ein Beispiel dafür ist die Einstellung Bewegung reduzieren. Sie steuert, wie fließend Animationen beim Wechsel zwischen Apps angezeigt werden. Da diese Effekte oft aktiviert werden, kosten sie entsprechend Energie. Mir ist die Akkulaufzeit wichtiger als optische Spielereien – deshalb habe ich diese Funktion deaktiviert.

Geht dafür auf Einstellungen . Sucht nach Bedienungshilfen und klickt auf Bewegung . Dort findet ihr den Button Bewegung reduzieren .

2. Auto-Helligkeit nutzen

Ein weiterer versteckter Akkufresser ist die Display-Helligkeit. Standardmäßig kann sie mehr Energie verbrauchen, als nötig wäre. Unter Anzeige & Textgröße findet ihr die Einstellung Auto-Helligkeit . Sie passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebung an, sodass das Display nicht unnötig hell leuchtet. Direkt in der Einstellung wird erklärt, welchen Einfluss das auf Akkulaufzeit, Energieverbrauch und Leistung hat. Besonders an langen Tagen kann es sinnvoll sein, diese Funktion gezielt auszuschalten, um noch mehr Akkulaufzeit herauszuholen.

Geht dafür auf Einstellungen und klickt auf Bedienungshilfen . Wählt hier Anzeige und Textgröße aus. Wenn ihr ganz runter scrollt, findet ihr den Button Auto-Helligkeit und könnt diesen aktivieren.

Mit der Deaktivierung der Auto-Helligkeit pustet das iPhone nicht mehr ganz so viel Licht in euer Gesicht.

3. Schaltet die Musik-Haptik ab

Die Musik-Haptik ist eine neue Funktion, die mit iOS 18 eingeführt wurde. Sie sorgt dafür, dass euer iPhone im Takt der abgespielten Musik leicht vibriert, um das Hörerlebnis zu unterstützen. Klingt interessant – ist aber in den meisten Fällen eher ein nettes Gimmick als ein echtes Feature mit Mehrwert. Da diese Funktion ständig aktiv ist, verbraucht sie unnötig Akku. Falls ihr sie nicht nutzt, empfehle ich, sie direkt zu deaktivieren und so wertvolle Batterielaufzeit zu sparen.

Geht dafür auf Einstellungen und auf Bedienungshilfen . Sucht unter Hören den Reiter Musik-Haptik . Hier könnt ihr jetzt die Musik-Haptik aktivieren oder deaktivieren.

4. Deaktiviert die Geräusch-Erkennung

Wusstet ihr, dass euer iPhone eine Geräuscherkennung hat? Sie kann bestimmte Geräusche wie Autohupen, Türklingeln oder sogar ein weinendes Baby erkennen und euch benachrichtigen. Ihr könnt sogar eigene Geräusche aufnehmen. Klingt praktisch – hat aber einen Haken: Damit die Funktion funktioniert, muss euer iPhone ständig mithören, was natürlich Akku kostet. Wenn ihr euer iPhone ohnehin in der Tasche habt oder die Funktion gar nicht nutzt, solltet ihr sie deaktivieren, um wertvolle Batterielaufzeit zu sparen. Ausnahme: Ihr braucht sie wirklich gezielt im Alltag.

Geht auf Einstellungen und dann auf Bedienungshilfen . Sucht unter Hören nach Geräuscherkennung . Hier könnt ihr direkt die Geräuscherkennung abschalten oder unter Geräusche auswählen, welche Geräusche erkannt werden sollen. So oder so hört das iPhone mit, auch wenn nur ein paar der Einstellungen aktiv aktiviert sind.

Die Apps ständig auf dem neusten Stand zu halten, kann auch für den Akku ganz schön schlauchend sein.

5. Hintergrundaktualisierungen deaktivieren

Die Hintergrundaktualisierung sorgt dafür, dass euer iPhone Apps automatisch im Hintergrund aktualisiert. Das klingt praktisch, bedeutet aber auch, dass euer Gerät regelmäßig nach Updates sucht und dabei eine Internetverbindung nutzt – was natürlich Akku kostet. Zwar können Updates manchmal sogar den Energieverbrauch einer App verbessern, aber die automatische Aktualisierung erfolgt nicht immer sofort, wenn eine neue Version verfügbar ist. Deshalb lohnt es sich, genau zu überlegen, welche Apps wirklich ständig aktuell sein müssen. Für die meisten reicht es, Updates manuell im App Store durchzuführen – und so wertvolle Akkulaufzeit zu sparen.

Geht dafür auf Einstellungen und wählt Allgemein aus. Hier findet ihr dann Hintergrundaktualisierung . Hier könnt ihr, sofern ihr es aktiviert lassen wollt, bestimmte Apps auswählen oder gleich die gesamte Funktion deaktivieren.

Das waren nur fünf von vielen Möglichkeiten, um Akkufresser auf dem iPhone zu vermeiden – aber es gibt noch mehr! Deshalb sind wir gespannt: Welche Tipps nutzt ihr, um die Batterielaufzeit zu verlängern? War vielleicht einer unserer Tricks neu für euch? Und was sollte man eurer Meinung nach direkt nach dem Auspacken eines neuen iPhones einstellen? Schreibt es uns in die Kommentare – wir freuen uns auf eure Ideen!