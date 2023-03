Quelle: IKEA

Zugegeben: IKEA steht nicht für hochwertige Qualität. Dennoch fliegen die Produkte des schwedischen Möbelhauses nur so aus den Regalen. Egal ob Schreibtisch, Couch, Bett - oder Bluetooth-Speaker.

Macht Vappeby auch happy?

Vappeby ist die Bluetooth-Lautsprecher-Serie der Schweden. Zu haben ist die Box in Deutschland in zwei Varianten: einmal in Kombination mit Licht als Outdoor-Lampe und als tragbarer Lautsprecher für Kinder, der einem Huhn ähnlich sieht. Kosten: 50 Euro.

Nicht hübsch, aber selten.

Im April kommt eine weitere Variante hinzu.

Die neue Version von Vappeby hat ein schlichtes Design und soll vor allem durch zwei Features punkten: Spritzwasserschutz durch IP67-Zertifizierung und 80 Stunden Akkulaufzeit.

Das grundlegende Ziel des neuen Produkts war es, hochwertigen Klang in einem vielseitigen Produkt anzubieten, das wirklich überall eingesetzt werden kann. Stjepan Begic, Produktdesign-Entwickler

Was bekommt man für 15 Euro?

Der neue Vappeby ist silikonbeschichtet, misst 90 mm x 60 mm x 90 mm und wiegt gerade mal leichte 190 Gramm. An der Schlüsselbandschnur lässt er sich herumtragen - oder eben in der Dusche aufhängen. Die Farben Gelb, Rot und Schwarz passen zu nahezu jeder Badfliese. Mit einem zweiten Würfel dürft ihr sogar Stereo-Sound genießen.

Geladen wird der Bluetooth-Speaker über USB-C.

Für nur 15 Euro und mit einer Laufzeit von bis zu 80 Stunden wird der Vappeby weggehen wie frische Köttbullar, keine Frage. Anspruchsloses Design und kein Schnickschnack machen den Brüllwürfel attraktiv. Bei IKEA Österreich ist der neue Vappeby übrigens bereits erhältlich.

Ob man für so wenig Geld aber auch gute Audioqualität bekommt, steht auf einem anderen Zettel. Ich würde für schmale 15 Euro keinen guten Klang erwarten. Das Hauptaugenmerk liegt hier klar auf der Funktionalität.

Bunte und ungewöhnliche Bluetooth-Speaker sind derzeit übrigens im Trend, wie unser Kollege Patrick herausgefunden hat:

Mehr zum Thema Warum ein Bluetooth-Lautsprecher mit Tastatur grade von so vielen gefeiert wird von Patrick Poti

Wenn ihr mehr Wert auf Qualität und Design legt, hat Sonos etwas in petto. Die Bluetooth-Lautsprecher Era 100 und Era 300 befinden sich bei mir mittlerweile im Test. Das Review geht am 27. März 2023 online.

15 Euro für Musik unter der Dusche: Wäre euch das die vermutlich mäßige Soundqualität wert? Als Outdoor-Begleitung haben sich Bluetooth-Speaker vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen längst durchgesetzt. Nutzt ihr selbst drahtlose Boxen zum Abspielen von Musik? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.