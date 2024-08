Illuminates in Helldivers 2 gesichtet: Leak zeigt monströse neue Aliens erstmals im Spiel

1:00 Feuer und Flamme für Demokratie? Dann sind die neuen Waffen in Helldivers 2 was für euch!

Dass die Illuminates eine neue Gegnerfraktion in Helldivers 2 werden, ist schon längst ein offenes Geheimnis. Zuletzt waren im April 2024 neue Bilder dieser exotischen Alien-Spezies aufgetaucht, die sich (wie in Helldivers 1) bald als neue Armee neben Bugs und Bots auf der galaktischen Karte platzieren soll.

Jetzt ziehen neue Bilder der Illuminates ihre Kreise im Netz – und sie stammen aus inoffizieller (aber glaubwürdiger) Quelle. Der Leak stammt ursprünglich von Reddit-User IronS1ghts, der neue Bilder online stellte.

Zu sehen sind einige der neuen Feindtypen – diesmal allerdings nicht nur als Artworks, sondern als tatsächliche Modelle im Spiel.

Beachtet dabei, dass es sich um sehr frühe Versionen handelt, die entsprechend unfertig aussehen.

Hier findet ihr den Leak:

Welche Illuminate-Einheiten sind das?

Observer: Diese schwebenden Orbs sind aus dem ersten Helldivers bekannt und dienen als Späher. Sie rufen Verstärkung, wenn sie euch entdecken und sind meist nicht bewaffnet.

Diese schwebenden Orbs sind aus dem ersten Helldivers bekannt und dienen als Späher. Sie rufen Verstärkung, wenn sie euch entdecken und sind meist nicht bewaffnet. Warrior: Dem Leaker zufolge soll diese humanoide Gestalt mit vier Armen gleich mehrere Waffen tragen können, wie einen Lichtspeer, eine Axt und etwas, das als »Squid Gun« bezeichnet wird.

Dem Leaker zufolge soll diese humanoide Gestalt mit vier Armen gleich mehrere Waffen tragen können, wie einen Lichtspeer, eine Axt und etwas, das als »Squid Gun« bezeichnet wird. Dark Fluid Harvester: Dieses gewaltige Illuminate-Konstrukt schießt einen Strahl auf den Boden, um Ressourcen abzubauen. Dabei soll es sich um das »Dark Fluid« handeln, das im Juni das Schwarze Loch in die Welt von Helldivers 2 gerissen hatte.

Wann kommen die Illuminates?

Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung vonseiten der Entwickler.

Der Leaker IronS1ghts schreibt dazu, die Illuminate-Einheiten seien zwar weit fortgeschritten, aber die Macher hätten noch vieles andere geplant, bevor die neues Aliens im Spiel landen.

Ein möglicher Launch-Termin für die neue Spezies wäre der Ingame-Feiertag Liberty Day am 26. Oktober 2024 oder auch erste Geburtstag von Helldivers 2 im Februar 2025.

Was passiert noch in Helldivers 2?

Am 6. August 2024 geht das bisher größte Update in der bisherigen Geschichte von Helldivers 2 an den Start. Hier der Trailer dazu:

4:22 Helldivers 2 steht ganz kurz vor seinem bisher größten Update: Im Trailer seht ihr, was drinsteckt

Der Patch mit dem Titel »Escalation of Freedom« enthält zwar nicht die Illuminates, aber dafür neue Gegnertypen bei den Automatons und Terminiden. Dazu zählt ein neues Tentakel-Monster namens Impaler oder der Sporen-Charger, der von dichtem Nebel umgeben ist.

Außerdem kommt auch ein neuer Warbond (also ein Battle Pass) mit frischem Waffen-Nachschub und sogar ein neues Biom: Sumpf-Planeten bieten eine neue und sehr düstere Umgebung, in der wir die Demokratie verbreiten können.