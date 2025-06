Frontmann von Image Dragons enthüllt eigenes Videospiel und die Regeln gibt's bereits seit 1843

Die schleichende Diebin ist einer von zehn spielbaren Charakteren in Last Flag.

Was macht man als Superstar mit den eigenen Millionen? Manche kaufen sich eine Insel, andere eine Rakete, wieder andere den Supersportwagen – und Dan Reynolds (37) von der Band Imagine Dragons hat Bock auf eigenes Spielestudio. Unter dem Namen Night Street Games schließt er sich mit seinem Bruder Mac Reynolds zusammen, um sich einen Traum zu erfüllen, den die beiden offenbar seit der dritten Klasse hegen.

In der offiziellen Pressemitteilung sagt Mac Reynolds:

Als ich in der dritten Klasse war und gefragt wurde, was ich als Erwachsener mal machen will, lautete meine Antwort immer: Ein Videospiel-Studio leiten! Dan und ich sind damit aufgewachsen, Capture the Flag im Wald zu spielen und nachts mit Taschenlampen, Adrenalin und Freunden herumzutollen.

Ihr lest es schon raus: Das Spiel der beiden Brüder dreht sich ganz und gar um die Flaggenjagd. Passend dazu heißt es Last Flag. Hier die wichtigsten Infos.

Was wird Last Flag für ein Spiel?

Last Flag wird ein 5v5-Multiplayer-Shooter, der ganz im Zeichen von Capture the Flag gebaut wird. Die Runden dauern etwa 20 Minuten, im Zentrum der Map gibt's zwei versteckte Flaggen und eure Aufgabe ist es, sie für euer eigenes Team zu erobern. Das Szenario ist dabei recht skurril: Die gesamte Action findet in einer großen Live-TV-Übertragung in den 1970ern statt, in denen die Flaggenträger um Ruhm und Erfolg kämpfen.

Es fällt uns schwer, mit dem Finger auf ein Spiel zu zeigen, das eventuell als Inspiration gedient haben könnte, aber vielleicht fängt es ja mit F an und hört mit Ortnite auf. Seht selbst im Trailer:

1:57 Imagine Dragons machen jetzt Games: Last Flag zeigt ersten Trailer

Hier noch ein paar Fakten, mit denen es sich von der Konkurrenz abheben will:

Last Flag wird kein Free2Play-Spiel, sondern verlangt einen einmaligen Einstiegspreis. Ob es Mikrotransaktionen gibt, steht in der Pressemitteilung nicht, aber zumindest betonen die Devs, dass es kein Pay2Win wird.

Der Soundtrack stammt unter anderem von Dan Reynolds selbst, der ja durchaus ein Händchen für Musik hat.

Ihr schlüpft in die Rolle von insgesamt 10 spielbaren Charakteren, alle mit eigenen Persönlichkeiten und Stärken. Es gibt eine leise Meisterdiebin, einen Haudrauf-Holzfäller und so weiter. Alles sehr bunt und abgedreht.

Das Spiel will mehr sein als nur ein Capture the Flag wie in Halo oder Unreal Tournament. Ihr sollt wirklich strategisch mit Finten arbeiten, Fallen legen, mit der Position der Flagge spielen. Was das konkret heißt, wissen wir noch nicht, aber die Devs betonen, dass CTF Dreh- und Angelpunkt der kompletten Design-Philosophie wird.

Last Flag soll 2026 via Steam und Epic für PC erscheinen. Konsolenversionen befinden sich ebenfalls in Arbeit. Und zum Schluss noch ein Fun Fact: Als Geländespiel existiert Capture the Flag bereits gesichert seit 1843! Eine der ersten Erwähnungen findet sich beispielsweise im Lehr- und Handbuch der deutschen Turnkunst von Wilhelm Lübeck aus besagtem Jahr. Die Regeln haben sich bis ins Videospiel gehalten: Es gibt zwei Basen, eine oder mehrere Flaggen und das Ziel, das Ding zu erobern.