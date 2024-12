In Google Chrome versteckt sich eine experimentelle KI-Funktion, die in Zukunft goldwert sein könnte

Ein KI-Sicherheitstool macht eure Google-Pixels bereits sicherer. Erste Meldungen zeigen das Tool auch im Chrome-Browser. Bild: Thaspol - Adobe Stock

Cyberkriminalität wird immer ausgefeilter und schwerer zu erkennen. Um seine Nutzer vor Betrüger zu schützen, arbeitet Google an einem KI-Feature, das viele an einer anderen Stelle schon kennen.

Google hat auf seinen Pixel-Smartphones bereits ein KI-gestütztes Betrugserkennungssystem eingeführt. Wann es das Tool in den Browser schafft, steht noch aus. Die ersten Nutzer haben es allerdings an anderer Stelle schon entdeckt und ausprobiert.

Wie funktioniert das Feature?

Canary ist eine experimentelle Version von Chrome, in der die neue Chrome-Flag »Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection«, zu Deutsch »Client-seitige Erkennung Marke und Absicht zur Erkennung von Betrug«, für euch zur Verfügung steht.

Diese Funktion ist ein großes Sprachmodell (LLM) und

- analysiert Markenidentität und Absicht von Websites

- identifiziert verdächtige Websites, die bekannte Marken nachahmen oder persönliche Daten stehlen wollen.

Die Analysen erfolgen lokal auf den Geräten der Nutzer, was datenschutzrechtliche Bedenken bei cloudbasierten Lösungen hervorruft. Die Bestätigung, dass das Tool tatsächlich in Chrome aufgenommen wird, steht noch aus. Bisher kann es lediglich in Canary genutzt werden.

Was sind Chrome-Flags?

Bei Chrome-Flags handelt es sich um versteckte Einstellungen, die sich noch in der Entwicklung befinden. Diese findet ihr jedoch nicht in den Browser-Einstellungen, sondern in einer bestimmten URL: chrome://flags/

Hierzu ist notwendig zu erwähnen, dass sich diese Seite primär an erfahrene Nutzer richtet. Viele der dort zur Verfügung stehenden Tools sind noch in der Entwicklungsphase.

Der X-Nutzer Leopeva64 hat die neue Flag in Canary entdeckt und seine Eindrücke gepostet.

Canary ist die Testversion von Chrome, mit der Entwickler und Technikbegeisterte experimentelle Funktionen ausprobieren können. Deswegen sind diese Funktionen nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Canary wäre ein Tool, von dem viele Nutzer profitieren würden, schließlich ist Chrome der meistgenutzte Browser der Welt.