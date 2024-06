Von YouTube abgeguckt? Instagram testet gerade Werbung, die ihr beim Scrollen nicht überspringen könnt

Instagram testet derzeit Werbeunterbrechungen – wie auf YouTube.

Wie finanzieren sich soziale Netzwerke? Klar, durch Werbung. Meta testet gerade, wie weit es damit gehen kann.

Wie 9to5Mac berichtet, bekommen einige Nutzer neuerdings Werbung angezeigt, die sich nicht überspringen lässt.

Warum das wichtig ist: Das wäre eine neue Eskalationsstufe, wenn es um Werbung in den sozialen Medien geht.

So sieht es aus: »Werbepausen« beim Scrollen sollen die User für wenige Sekunden festhalten, bevor sie weiterscrollen können.

Redditors haben sich im entsprechenden Thread beschwert; das Bild unten stammt daher.

Fünf Sekunden müsst ihr warten, bis ihr weiterscrollen dürft. (Bild: Reddit)

Instagram bestätigt den Test. Gegenüber Techcrunch gab Meta an, Werbepausen gerade auszuprobieren. Man suche stets nach neuen Möglichkeiten, um die App für Werbekunden attraktiver zu gestalten, heißt es im Artikel.

Was Meta nicht bestätigte: Ob Werbeunterbrechungen weltweit ausgerollt werden und ob sie auch in Reels (Videos) und Storys erscheinen werden, ist unklar.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, wie viele Menschen von den Werbepausen betroffen sind oder welche Erfahrungen Instagram respektive Meta damit gemacht hat. Begeistert sind die Nutzer jedenfalls nicht.

Kann man Werbung auf Instagram umgehen? Bei uns in Europa ja, und zwar durch ein monatliches Abo.

Bei YouTube sorgte überspringbare Werbung dafür, dass Leute massenweise Adblocker benutzen. Ob Instagram dasselbe blüht?

Instagram testet gerade Werbung auf seiner sozialen Plattform, die Menschen am Scrollen hindert. Was haltet ihr von den Werbeunterbrechungen auf Instagram? Sollten wir am Scrollen gehindert werden? Oder sind erzwungene Pausen zu viel des Guten? Würdet ihr bezahlen, um Werbung loszuwerden? Teilt eure Meinung zum Thema gern in den Kommentaren.