»Danke für den Versuch, Intel« Erste Reviews zu Arrow Lake enttäuschen Spieler und Tester

Die neuen Intel Arrow Lake-Prozessoren kommen weder bei Tests noch bei der Community gut weg. (Bild: Khosrork über Adobe Stock)

Die neuen Intel Arrow Lake Prozessoren sind da – und vielleicht zu früh. Die neuen Hoffnungsträger von Intel können bei der Gaming-Leistung nicht überzeugen und erhalten von uns zu diesem Zeitpunkt keine Kaufempfehlung.

Auch internationale Reviews kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und die Community ist enttäuscht.

Das sagen die Reviews

Linus Sebastian von Linus Tech Tips betitelt sein Review mit »Danke für den Versuch, Intel«. Die Experten von Hardware Unboxed rechnen mit einem Flop und Steve von Gamers Nexus sieht keine relevante Existenzbegründung für den neuen Intel Core Ultra 9 285K.

Herausforderungen bei der Gaming-Performance: Die Reviews kritisieren die Gaming-Performance des 285K im Vergleich zu Mitbewerbern wie AMDs 7800X3D.

Insgesamt ist die Gaming-Leistung auf Kosten eines niedrigeren Energieverbrauchs gesunken. Die Notwendigkeit neuer Mainboards aufgrund des LGA 1851-Sockels erschwert die Situation zusätzlich.

Dazu kommt noch, dass einige Mainboard-Einstellungen, wie Intel APO (Automatic Power Optimization), nicht wie vorgesehen funktioniert haben, was sich auf die Gaming-Benchmarks ausgewirkt hat.

Hardware Unboxed stellt bei den neuen Chips eine schlechte Gaming-Performance fest, die besonders bei Cyberpunk 2077 enttäuschte. (Bild: Hardware Unboxed)

Stromverbrauch und Effizienz: Es gibt auch gute Nachrichten: Die Reviews betonen die signifikanten Verbesserungen in der Energieeffizienz der neuen Intel Core Ultra Prozessoren. Trotz einiger Probleme bei der genauen Messung des Stromverbrauchs aufgrund neuer Architekturdesigns zeigt der 285K im Vergleich zu älteren Modellen einen reduzierten Stromverbrauch.

Architektonische Überarbeitung: Intels Umstellung auf eine Tile-basierte Architektur, die Entfernung des Hyperthreadings und die Zusammenarbeit mit TSMC für die Fertigung sind zentrale Änderungen. Diese Updates zielen darauf ab, die Effizienz und Leistung in Multi-Thread-Aufgaben zu verbessern, haben jedoch zu einigen Herausforderungen beim Launch und Kompatibilitätsproblemen geführt, die von Testern erwähnt werden.

Preisgestaltung und Marktposition: Der Preis des 285K liegt höher als bei vergleichbaren AMD-Optionen, wobei sich Tester einig sind, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht überzeugt. Die Notwendigkeit eines neuen Mainboards erhöht die Kosten zusätzlich.

Gemischte Ergebnisse in Produktivität und Energieeffizienz: Während der 285K in Produktivitätsanwendungen mit bedeutenden Verbesserungen bei Rendering- und Encoding-Aufgaben vielversprechend ist, sind sich die Tester einig, dass die Energieeffizienzgewinne allein bislang nicht ausreichen, um den Kauf aus Umwelt- oder Kostengründen zu rechtfertigen.

Unser Test zum Core Ultra 285K Core Ultra 9 285K im Test: Ausgerechnet Intels spannendste CPU seit Jahren solltet ihr zum Release nicht kaufen von Nils Raettig

Das sagt die Community

Auch die Reaktionen aus der Community spiegeln ein Bild, das von Enttäuschung geprägt ist. So merkt ein Nutzer an, dass der neue Intel Core Ultra 9 285K in Spielen sogar teilweise von der AMD Ryzen 7 5800X3D geschlagen werden kann – einem Prozessor, der inzwischen fast drei Jahre alt ist.

Ein anderer Nutzer merkt an, dass bei den 9000er-Prozessoren von AMD der Leistungsgewinn zwar niedrig war, aber es immerhin einen gab.

Und die schlechte Gaming-Leistung in Cyberpunk 2077 bringt Toddysimp auf den Punkt:

Was haltet ihr von den neuen Arrow-Lake-Prozessoren? Hätte Intel mit dem Release noch warten sollen? Welcher Prozessor verrichtet seine Arbeit in eurem PC und habt ihr vor, bald ein Upgrade zu machen? Falls ja, welchen habt ihr dafür aktuell im Visier? Schreibt es uns gerne wie immer unten in die Kommentarspalte!