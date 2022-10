Intel Raptor Lake: Deutscher Shop listet versehentlich Europreise für die neuen Prozessoren

Nach den riesigen Leaks von GTA VI und Diablo IV gibt es nun noch mehr Informationen für die breite Masse, an die sie eigentlich noch nicht gelangen dürfte. Diesmal geht es allerdings nicht um Spielszenen, sondern um Hardware-Preise, die noch dazu weitaus weniger brisant, aber dennoch interessant sind.

Der aus Berlin stammende Hardware-Händler Caseking hat laut Computerbase.de versehentlich die Euro-Preise der neuen Raptor-Lake-Prozessoren veröffentlicht. Intels neue CPUs erhalten eigentlich erst am 20. Oktober die Verkaufsfreigabe, trotzdem waren schon Preise zwischen 374,90 Euro und 749,90 Euro zu sehen.

Das sind die Kosten von Raptor Lake

Sechs neue Modelle der Core-i-13000-Serie kommen ungefähr in zwei Wochen auf den Markt. Darunter sind je zwei i5-, i7- und i9-Modelle, die mit einem K oder einem KF im Modellnamen versehen sind. Das K steht für die leichte Übertaktungsmöglichkeit via Multiplikator, das F für das Streichen der integrierten Grafikeinheit.

Genau genommen geht es um die Modelle Core i9 13900K und Core i9 13900KF, Core i7 13700K und Core i7 13700KF sowie Core i5 13600K und Core i5 13600KF. Das wird Intels offizielle Startaufstellung im Rennen gegen AMDs Ryzen-7000-Serie. Alle Infos zur Prozessor-Konkurrenz, inklusive technische Daten, Preise und Verfügbarkeit, findet ihr in folgendem Artikel:

Mehr zum Thema AMD Ryzen 7000: hier gibt's die neuen Modelle: 7600X, 7700X usw.

Die KF-Prozessoren ohne integrierte GPU sind für Leute gedacht, die bereits eine dedizierte Grafikkarte im PC haben und keine OnBoard-Grafik brauchen.

Bisher waren nur die US-Preise bekannt, die sich ohne Steuersätze zwischen 294 Dollar und 589 Dollar befanden. Laut Caseking sind im deutschen Raum folgende Preise zu erwarten:

Modell Kerne (P+E) / Threads Basis-/Boost-Taktrate (P-Kerne) Cache TDP (PL1/PL2) Preis in €* Core i9 13900K 24 (8 + 16) / 32 3,0 / 5,8 GHz 32 + 36 MB 150 / 253 Watt 749,90 Core i9 13900KF 24 (8 + 16) / 32 3,0 / 5,8 GHz 32 + 36 MB 150 / 253 Watt 714,90 Core i7 13700K 16 (8 + 16) / 24 3,4 / 5,4 GHz

24 + 30 MB

150 / 253 Watt 539,00 Core i7 13700KF 16 (8 + 16) / 24 3,4 / 5,4 GHz 24 + 30 MB 150 / 253 Watt 499,90 Core i5 13600K 14 (6 + 8) / 20 3,5 / 5,1 GHz 20 + 24 MB

125 / 182 Watt 409,90 Core i5 13600KF 20 + 24 MB

3,5 / 5,1 GHz 20 + 24 MB 125 / 182 Watt 374,90 * keine offizielle Angabe

Wie zu erwarten war, lägen die Kosten damit ein gutes Stück über der aktuellen Core-i-12000-Generation. So ist der Core i9 12900K aktuell ab etwa 630 Euro zu haben, der 12700K liegt bei ungefähr 440 Euro und der Core i5 12600K kommt auf 330 Euro.

AMDs aktuelles Top-Modell mit 16 Kernen in Form des Ryzen 9 7950X liegt dagegen bei etwa 830 Euro, der Ryzen 9 7900X mit zwölf Kernen kostet ungefähr 650 Euro, der Ryzen 7 7700X mit acht Kernen 470 Euro und der Ryzen 5 7600X mit sechs Kernen ist ab circa 360 Euro zu haben.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Ob sich Intel so zurück an die Spitze der CPU-Hersteller kämpfen kann bleibt abzuwarten. Mehr Infos zu den Raptor-Lake-Prozessoren findet ihr in unserem Artikel zur Ankündigung:

Raptor Lake: So will Intel sich die CPU-Krone zurückholen

Holt ihr euch gleich einen der neuen Prozessoren oder habt ihr noch genug Leistung auf dem Mainboard? Und wie seht ihr Intel mit den neuen Raptor-Lake-CPUs und den grob zu erwartenden Preisen im Duell mit AMD aufgestellt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!