Großer Leak zu Diablo 4: Geleakte Cutscenes verraten mehr über die Story

Diablo 4 konnte seine Fans zuletzt nicht glücklich machen, nach dem letzten Quartalsupdate der Entwickler gab es überwiegend negative Kommentare zur geplanten Monetarisierung mit Season Pass und Ingame-Shop in einem Vollpreisspiel - darunter auch von unserem Peter:

134 58 Diablo 4 Spieler wie mich will und braucht Blizzard nicht mehr

Doch nun kursiert ein neuer Leak im Netz, der vielen Fans auf Reddit die Freudentränen in die Augen treibt. Wir erklären euch, was dahintersteckt und was es genau zu sehen gibt.

Das steckt im großen Leak zu Diablo 4

Was ist passiert? Auf der russischen YouTube-Alternative Rutube wurden von einem Kanal namens Diablofans 44 kurze Clips veröffentlicht, die mittlerweile aber nicht mehr erreichbar sind. Auf diesen sind interne Aufnahmen aus Motion-Capturing-Sitzungen sowie frühe Versionen von Story-Zwischensequenzen zu sehen.

Bei Reddit könnt ihr noch einige Screenshots finden, die Blizzard noch nicht per Copyright Strike vom Netz nehmen lassen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was hat man gesehen? Die Zwischensequenz zeigt die Oberschurkin Lilith in einem Dialog mit dem Helden und seinem Begleiter, an dessen Ende Lilith einen Bossgegner beschwört. Dieser reitet auf einem fünfköpfigen Zerberus, bei dem es sich offenbar um den Amalgam der Wut handelt.

Diese Bestie wurde bereits in früheren Blog-Einträgen von Blizzard gezeigt. Laut Wowhead soll das Amalgam der Wut auch als Reittier in World of Warcraft zur Verfügung stehen, wenn man die Collector's Edition von Diablo 4 kauft.

Spoilerwarnung: Richtig spannend sind aber die Motion-Capturing-Aufnahmen, die viel über Lilith und ihre Motive verraten. Lest also nur weiter, wenn euch Spoiler zur Geschichte von Diablo 4 nichts ausmachen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler In einem der Videos war zu sehen, dass Liliths Ziel offenbar ist, den Engel Inarius mit einem Stück des Herzens des Dämonen Astaroth zu verderben. Inarius war - genau wie Tyrael, Malthael, Auriel und Co. - ein Teil des Angiris Rat der Hohen Himmel. Er paarte sich mit Lilith und erschuf so die Nephalem. Laut diversen Romanen und Ingame-Tagebüchern befindet er sich aktuell in der Hölle, wo er seit Jahrtausenden gefangengehalten und gefoltert wird. Im ersten Trailer zu Diablo 4 gibt es bereits einen kurzen Blick auf Inarius, der in Ketten liegt - zu sehen ab ungefähr 7:55 Minuten:

Was sagt ihr zum neuen Diablo 4 Leak? Erwartet ihr eine spannende Story? Schreibt es uns in die Kommentare!