Internet-Satelliten von SpaceX - Prototypen schnell genug für Gaming

Vor rund drei Monaten hat SpaceX die ersten Prototyp-Satelliten in den Orbit gebracht, die die Grundlage für das sogenannte Starlink Broadband Internet Network darstellen. Bisher gab es aber nur sehr wenige Informationen darüber, ob und wie diese Satelliten funktionieren und was SpaceX damit erreicht hat.

Künstliche Intelligenz in Spielen - Teil 1: Geist aus der Maschine

Nachdem ein Twitter-Nutzer Elon Musk direkt danach gefragt hat, hat dieser verraten, dass die Satelliten mit den Bezeichnungen TinTin A und TinTin B »ziemlich gut« funktionieren. Beide hätten Verbindung zum Boden mit hoher Bandbreite und einer geringen Latenz von nur 25 Millisekunden. Laut Elon Musk ist das schnell genug, um Online-Games zu spielen, die schnelle Antworten erfordern.

Pretty good. TinTin A & B are both closing the link to ground w phased array at high bandwidth, low latency (25 ms). Good enough to play fast response video games.