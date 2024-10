Nach Aus für Die Sims 5: Inzoi kommt definitiv noch dieses Jahr und hat große Zukunftspläne

Die Entwickler verfolgen bei Inzoi ein ambitioniertes Ziel.

2024 soll Inzoi noch erscheinen - jene Lebenssimulation, die als großer Sims-Rivale gehandelt wird. Dass der Zeitraum dabei immer knapper wird, das Spiel in den letzten verbleibenden Wochen dieses Jahres noch auf den Markt zu bringen, dürfte den Entwicklern klar sein.

Dennoch bekräftigte das südkoreanische Entwicklerteam Krafton bei einer Präsentation des Spiels in den vergangenen Tagen, am Release in diesem Jahr festhalten zu wollen. Außerdem hat das südkoreanische Entwicklerteam noch andere, weitreichende Pläne für ihre Simulation.