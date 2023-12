iOS 17.2: Apple veröffentlicht Release Candidate fürs iPhone, so testet ihr ihn aus

Der Release von iOS 17.2 fürs iPhone steht kurz bevor.

Nach vier öffentlichen Beta-Versionen steht euch jetzt die finale Version von iOS 17.2 zur Verfügung. Apple hat den sogenannten Release Candidate der Software veröffentlicht - eine letzte Testversion, die im Optimalfall der bald folgenden Liveversion gleicht.

Mit dem Update erhalten eure iPhones eine Reihe neuer Funktionen. Größte Highlights dabei: die hauseigene Journal-App, die Unterstützung des Ladestandards Qi2 auf älteren Handys und der Support von Spatial Video in Vorbereitung für Apples VR-Brille Vision Pro.

Was sich sonst noch tut, welche iPhones das Update erhalten und wie ihr den Release Candidate testen könnt - wir fassen es zusammen.

Neben Bugfixes und Updates gibt es mit iOS 17.2 auch eine Reihe neuer Funktionen. Die wichtigsten:

Journal-App: Bei der App handelt es sich um ein digitales Tagebuch, das Apple selbst entwickelt hat. Die Journal-App soll euch beim Erinnern an schöne Momente unterstützen und den Alltag besser wertschätzen lassen. Klar, dass Apple die App als Teil seiner anhaltenden Gesundheits-Offensive vermarktet. Gleichzeitig stellt man auch die Privatsphäre-Optionen bei entsprechend sensiblem Inhalt nach vorne.

Bei der App handelt es sich um ein digitales Tagebuch, das Apple selbst entwickelt hat. Die Journal-App soll euch beim Erinnern an schöne Momente unterstützen und den Alltag besser wertschätzen lassen. Klar, dass Apple die App als Teil seiner anhaltenden Gesundheits-Offensive vermarktet. Gleichzeitig stellt man auch die Privatsphäre-Optionen bei entsprechend sensiblem Inhalt nach vorne. Spatial Video: Das iPhone 15 Pro (Max) unterstützt jetzt Spatial Video. Gemeint sind damit Kameraaufnahmen, bei denen Inhalte mit Tiefeninformationen aufgenommen werden. So können sie dann später auf der nächstes Jahr erscheinenden Vision Pro angesehen werden.

Das iPhone 15 Pro (Max) unterstützt jetzt Spatial Video. Gemeint sind damit Kameraaufnahmen, bei denen Inhalte mit Tiefeninformationen aufgenommen werden. So können sie dann später auf der nächstes Jahr erscheinenden Vision Pro angesehen werden. Qi2 für ältere Handys: Auch die Serien des iPhone 13 und iPhone 14 sollen mit iOS 17.2 den kabellosen Ladestandard Qi2 unterstützen. Entsprechende Ladegeräte erlauben ein schnelleres Wireless Charging als bisher.

Was sich sonst noch so tut, hat euch mein Kollege Patrick ausführlich in diesem Artikel zusammengefasst: iOS 17.2: Das sind die Neuerungen des nächsten großen iPhone-Updates

So sieht Apples neue Journal-App aus.

So nutzt ihr iOS 17.2 schon jetzt

Um den Release Candidate zu nutzen und iOS 17.2 schon jetzt auszuprobieren, müsst ihr die entsprechende Beta-Version in den Einstellungen eures iPhones auswählen und installieren.

Dafür begebt ihr euch zu Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Beta-Updates und wählt den Release Candidate aus.

Dafür notwendig ist, dass euer iPhone mindestens über iOS 16.4 verfügt und ihr mit eurer Apple-ID angemeldet seid.

Welche iPhones erhalten iOS 17.2?

Das Update sollen alle iPhones erhalten, mit denen auch ein Upgrade auf iOS 17 möglich ist. Das bedeutet: Ab dem iPhone XR beziehungsweise XS werden alle Hauptserien-Modelle unterstützt. Dazu gesellen sich die günstigeren iPhones SE der zweiten und dritten Generation.

Allerdings unterstützt nicht jedes iPhone alle Neuerungen von iOS 17.2. Spatial Video bleibt etwa dem iPhone 15 Pro (Max) vorbehalten, Qi2 den Handys der 13. Generation und neuer.

Mehr zum Thema lesen: Zuerst fand ich das iPhone 15 Pro langweilig, aber jetzt bin ich vom Handy überzeugt

Was meint ihr? Sind die mit iOS 17.2 eingeführten Neuerungen eine sinnvolle Weiterentwicklung? Auf welches Feature freut ihr euch am meisten? Welches hätte man eurer Meinung nach auch weglassen können? Nutzt ihr iOS-Betas und den Release Candidate oder wartet ihr lieber auf die fertige Liveversion? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!