iOS 17 Beta 8: Die Vorschauversion ist da - Was ist neu?

Mit iOS 17 Beta 8 biegt Apple in die Zielgerade ein.

In mittlerweile wöchentlichen Abständen veröffentlicht Apple neue Betaversionen zum kommenden Betriebssystem iOS 17, dessen finaler Release zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen iPhone-15-Generation erwartet wird.

Hierzu gibt es auch endlich einen offiziellen Termin: Am 12. September lädt das Unternehmen aus Cupertino zur Keynote ein.

Wann findet die Apple Keynote statt? Am 12. September 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple hier im Live-Event sämtliche neuen Produkte vorstellen, die der Hersteller für 2023 in petto hat - wie immer sind wir natürlich mit einem Live-Ticker für euch am Start.

Zuvor gibt es allerdings noch Beta 8 von iOS 17 zu bestaunen. Hierbei handelt es sich um die Developer-Version des Betriebssystems, die sich identisch zur Public Beta 6 gestaltet und nun zum Download freigegeben wurde.

Was ist neu in iOS 17 Beta 8? Wie immer hält sich Apple bedeckt mit den Neuerungen, die zur jüngsten Vorabversion von iOS 17 eingeführt wurden. Bisher sind keine neuen Features bekannt.

So kurz vor dem Release der finalen Version von iOS 17 gilt es jedoch als unwahrscheinlich, dass Apple neue Funktionen mit Beta 8 in das Betriebssystem gebracht hat. Vielmehr dürfte es hier um mehr oder weniger abschließende Fehlerkorrekturen gehen, um einen reibungslosen Release zu gewährleisten.

Immerhin hat Apple schon seit der ersten Betaversion von iOS 17 fleißig am Betriebssystem geschraubt, um sämtliche notwendigen Vorkehrungen vor dem großen Event zu treffen.

Ob noch eine neunte Beta in Arbeit ist, ist bislang nicht bekannt. Zeit genug wäre beim wöchentlichen Update-Zyklus zumindest, ehe in knapp zwei Wochen die offizielle Präsentation erfolgt.

Alle angekündigten Features von iOS 17 werden nicht direkt zum Release des Betriebssystems zur Verfügung stehen. Wie Apple vor wenigen Tagen ankündigte, fehlen drei Funktionen zum Start von iOS 17 und sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Habt ihr die iOS 17 Beta 8 bereits herunterladen können oder wartet ihr auf die finale Version, die am 12. September 2023 erscheinen wird? Auf welches Feature des neuen Betriebssystems freut ihr euch besonders? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!