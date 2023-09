Diese iOS 17-Features erscheinen vorerst nicht

Nicht alle angekündigten Features werden gleich zum Release von iOS 17 mit dabei sein. (Bild: Apple)

Am 18. September ist es so weit: Apple veröffentlicht iOS 17 für das iPhone XS und neuer. Wie immer gibt es eine Fülle an neuen Features - jedoch werden nicht alle angekündigten Funktionen direkt verfügbar sein. Für einige müsst ihr euch noch etwas gedulden.

»Collaborative Apple Music Playlists«

Mit diesem Feature könnt ihr eure Apple Music Playlist mit Freunden teilen, die diese mitbearbeiten können. Playlist-Teilnehmer können auf Songs mit Emojis reagieren, die Reihenfolge ändern und neue Titel hinzufügen.

Journal-App

Die Journal-App könnte erst Ende 2023 erscheinen. (Bild: Apple)

Die neue Journal-App soll Menschen helfen, Erlebnisse zu reflektieren und ihr eigenes Wohlbefinden zu verbessern. Das Besondere an der App ist die Nutzung von maschinellem Lernen, wodurch Vorschläge für Tagebucheinträge gemacht werden, die auf euren eigenen Aktivitäten basieren.

iOS 17 Journal: Apples neue App möchte euch ein täglicher Begleiter sein - So soll sie funktionieren

AirDrop übers Internet

Wenn ihr Dateien über AirDrop versendet, wird der Transfer über die Internetverbindung fortgesetzt, solltet ihr die Reichweite von AirDrop verlassen. Dafür müssen Empfänger und Sender in iCloud eingeloggt sein.

Neue Funktionen für die Nachrichten-App

Ein Nachholpfeil für Gruppenchats, mit dem man zur ersten ungelesenen Nachricht des Chats springt

Mit beliebigen Stickern auf Nachrichten reagieren

Mehr Einstellungen für die Nachrichten-App werden über iCloud synchronisiert

Sonstige Funktionen

Pausieren und Abspielen von Podcasts und Apple-News-Plus-Inhalten im Apple-News-Widget.

Intelligente Erkennung von Formularen und verbessertes AutoFill für PDF-Dateien.

Automatische Apple-ID-Anmeldung bei der Neueinrichtung eines Apple-Gerätes, wenn sich ein vertrauenswürdiges iPhone oder iPad in der Nähe befindet und mit eurer Apple-ID angemeldet ist.

Audio Focus-Funktion für Apple Fitness+: Damit wird entweder die Lautstärke der Musik oder die Stimme der Trainer hervorgehoben.

Mehr zu iOS 17 iOS 17 Standby: So nutzt ihr eines der besten Features auf dem iPhone von Patrick Schneider

Sehr wahrscheinlich ist es möglich, dass die aufgelisteten Features Teil von iOS 17.1 oder iOS 17.2 sein werden.

Gehen wir von den Releases der früheren iOS-Versionen aus, sollte iOS 17.1 schon im nächsten Monat erscheinen, während iOS 17.2 erst im Dezember dran sein wird.

Auf welches kommende iOS 17-Feature freut ihr euch am meisten? Und wünscht ihr euch ein bestimmtes für die Zukunft? Schreibt es uns in die Kommentare!