»Endlich wieder Mut zu Ecken und Kanten« - Gothic Remake: Euer Urteil zum Spiel ist gefallen, und da dürften ein paar Korken knallen

Das Gothic Remake kommt bei euch sehr gut weg: in unserer Umfrage und in den Kommentaren.

Zum Release des heiß erwarteten Gothic Remakes haben wir euch nach eurer Meinung gefragt. Allerdings reicht uns das noch nicht. Wir wollten in den Kommentaren noch mehr darüber erfahren, wie ihr die Neuauflage erlebt.

Hier teilen wir nicht nur das Ergebnis mit euch, sondern auch direkt Stimmen aus der GameStar-Community dazu.

Ziemlich gut : Das sagt die Umfrage

Wollt ihr euch nicht spoilern, solltet ihr hier erst einmal selbst abstimmen, bevor ihr euch die Auswertung gleich darunter anschaut:

Insgesamt haben zum Stichzeitpunkt fast 1.000 Leute (genau 982) an unserer Umfrage teilgenommen. 33 Prozent (321 Stimmen) finden das Remake zu Gothic dabei ziemlich gut und haben nur kleinere Probleme zu bemängeln. Fast genauso viel mit 27 Prozent (267 Stimmen) finden sogar, dass es sich um eine großartige Neuauflage handelt.

33 Prozent enthalten sich - entweder weil sie das neue Gothic noch nicht ausprobieren konnten oder weil sie einfach was anklicken wollten, obwohl sie es wohl nie spielen werden (ihr Frechdachse!). Im Vergleich zu diesen Zahlen bleibt die Kritik sehr verhalten: 4 Prozent finden das Remake so lala, 3 Prozent haben große Kritikpunkte anzubringen und 1 Prozent findet die Neuauflage zum Klassiker sogar ganz fürchterlich.

1:07:13 Was taugt das Gothic Remake wirklich?

Autoplay

Aber Worte sagen hier mehr als bloße Zahlen. Deshalb stellen wir noch einige Highlights aus den Kommentaren vor, die eure Positionen noch etwas besser beleuchten.

Hinweis: Zum Teil wurden die zitierten Kommentare gerafft oder Schreibfehler korrigiert. Der Sinn wurde dabei nicht verändert.

Die Seele des Originals im neuen Gewand

In den Kommentaren unter der ursprünglichen News zur Umfrage finden sich viele positive Stimmen zum Remake. So schreibt Ikarooz etwa:

Ich bin positiv überrascht, wie gut es funktioniert und wie treu es sich an das Original hält, dabei aber trotzdem modern ist. [...] Ich frage mich auch, wie Gothic auf neue Spieler wirkt. Ich finde, es ist ein würdiges Remake, auch wenn es Makel und so einige Bugs und Performanceprobleme hat.

Auch wenn das Gothic Remake also längst nicht perfekt ist, fängt es für viele gut die Stärken und die generelle Atmosphäre des Originals ein. Dem stimmt auch Fleischer per Kommentar zu:

Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Spiel super ist. Es ist ein richtig schönes Oldschool-Rollenspiel à la Gothic nur im neuen Gewand. Natürlich gibt es Ecken und Kanten, aber teilweise habe ich das Gefühl, dass die gewollt sind (die Bugs und schlechte Performance ausgenommen). Man muss sich einfach auf die Welt einlassen.

joernw stellt besonders die Open World und Quests heraus, die einen starken Kontrast zu vielen modernen Spielen bieten:

Ich liebe den Mut zu Ecken und Kanten. Man muss sich das Spiel wirklich erarbeiten. Und es ist einfach belohnend nach 30 min rauszufinden, dass Sumpfhaie Blutfliegen fressen. Man wird halt endlich mal wieder gefordert und muss mitdenken, anstatt einfach nur die Questmarker abzulaufen. Ist nicht jedermanns Sache, muss es aber auch nicht [sein].

Eine Neuauflage ohne echte Verbesserungen

Andere finden ebenfalls viel Lob, haben aber auch klare Kritikpunkte, die über die Technik hinausgehen. aMACEing89 hätte sich etwa im Vergleich zum Original mehr von den NPCs erhofft:

Was mich bisher enttäuscht, ist das recht passive Verhalten der NPC. Gefühlt gibt es da keinen Fortschritt zum ursprünglichen Gothic. Ich hatte schon erwartet, dass nach all diesen Jahren hier eine noch lebendigere Welt geschaffen wird, in der die NPC noch stärker auf meine Aktionen reagieren und auch untereinander interagieren.

Luddi stimmt dem zu und sagt, das an sich tolle Remake hätte sich in mancher Hinsicht im Vergleich zum Original noch modernisieren und weiterentwickeln können:

Bin aktuell bei 15 Stunden Spielzeit gerade in Akt 2 angekommen. Ich liebe es wirklich sehr; es macht so viel Spaß und ist wunderschön. Die einzigen 2 kleinen Punkte, die ich persönlich bemängele, sind die Abläufe der NPCs, die heutzutage nicht mehr zeitgemäß sind und dass man nicht immer regeneriert, wenn man schläft. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob und wie ich das beeinflussen kann.

Nyo wiederum hat das Spiel sogar wieder zurückgehen lassen, weil das Remake die Stärken vom ursprünglichen Gothic zwar sehr gut einfange, das heute aber nicht mehr reiche:

So lala. Ich habe es dann schweren Herzens nach zwei Stunden zurückgegeben. Die Stimmung ist wirklich gut eingefangen; es fühlt sich richtig an und war auch genau das, was ich eigentlich suchte und brauchte. [...] Aber irgendwie ... kam ich nicht rein. Ich weiß noch nicht, warum.



Es fühlt sich irgendwie klobig an, nicht wirklich kohärent. Vor 20+ Jahren war Gothic 1+2 aufregend und andersartig, aber nun fühlt sich die Welt nicht natürlich an, eher... bewusst zusammengesetzt. Klar, für ein möglichst originalgetreues Remaster nachvollziehbar, aber aus heutiger Sicht bin ich anderes gewohnt.

Remake Original

Vision79 übt Kritik an der allgemeinen Remake-Kultur:

Remakes von 20-30 Jahre alten Spielen funktionieren für mich einfach nicht wirklich. In den meisten Fällen sind die Änderungen optisch. Der völlig veraltete Inhalt bleibt meist bestehen. Seien es QoL-Verbesserungen oder Genre-Standards, die sich über Jahrzehnte etabliert haben, die schlicht fehlen. Auch wenn ich mir sicherlich wieder Kritik anhören darf aber weder Das Remake von Oblivion noch von Mafia haben für mich funktioniert. Es wirkt sich halt alles so altbacken an.

Wie ist eure Einschätzung? Werdet ihr das Remake spielen oder habt ihr sogar schon eure eigenen Erfahrungen gesammelt? Welcher Einschätzung stimmt ihr am ehesten zu? Schreibt es uns in die Kommentare!

Das Gothic Remake von Alkimia Interactive und THQ Nordic ist seit dem 5. Juni 2026 für PC, PS5 und Xbox Series verfügbar. Unsere Einschätzung und hilfreiche Guides findet ihr gleich ein Stück weiter oben verlinkt.