Was erwartet uns mit iOS 17? Ein Insider prophezeit neue Funktionen für 3 Apple-Apps

Bei aller Spekulation: Welche Neuerungen für iOS 17 Wirklichkeit werden, erfahren wir erst zur WWDC im Juni. (Bild-Quellen: janeb13 über Pixabay, apple.com)

Apple plant Änderungen für Wallet App, Health App und die Benutzeroberfläche des Wallpaper-Pickers. Das zumindest behauptet ein Branchenanalyst via Twitter, der auf den Usernamen @analyst941 hört. Die Quelle gibt an, das Betriebssystem iOS 17 in Aktion gesehen zu haben.

Vorweg: Bei aller Euphorie sind die Äußerungen des Analysten mit Vorsicht zu genießen; mitnichten handelt es sich bei den Behauptungen um eine offizielle Stellungnahme des Herstellers aus Cupertino.

Neue Funktionen fürs iOS 17

Auf Grundlage der angepriesenen Änderungen für Wallet App, Health App und Wallpaper-Pickers, hat analyst941 eine Reihe von Grafiken erstellt, welche die Neuerungen grafisch abbilden.

Die Grafiken wurden vom Twitter-User angefertigt, sollen einen Eindruck von den neuen Funktionen verschaffen.

Wallet-App (früher auch Passbook genannt): Für die digitale Geldbörse sagt die Quelle nachstehende Neuerungen voraus.

Neue Benutzeroberfläche: Diese soll eine Suchfunktion und voneinander getrennte Registrierkarten (Tabs) für Karte und andere Ausweise und Nachweise (etwa den Boardingpass fürs Flugzeug) beinhalten.

Diese soll eine Suchfunktion und voneinander getrennte Registrierkarten (Tabs) für Karte und andere Ausweise und Nachweise (etwa den Boardingpass fürs Flugzeug) beinhalten. Navigations-Leiste am unteren Bildschirmrand: Diese dürfte mit Registrierkarten für Bezahlvorgänge, Sicherheitsschlüssel, Ausweise oder Bestellungen befüllt sein.

Keine offiziellen Bilder von Apple: Der Twitter-User hat aus Gründen der Gemütlichkeit darauf verzichtet, die einzelnen Kacheln zu befüllen.

Health App: Auch für die mobile Gesundheitsinformations-Applikation wandelt sich, sofern der Insider richtig liegt.

Überarbeitete Benutzeroberfläche für die Registrierkarte Favoriten : Das zum Einsatz kommende, erneuerte Design soll kleinere, quadratische Kacheln bieten. Dank dieser kleineren Kacheln soll die Übersichtlichkeit erhöht werden, indem mehr Auswahlmöglichkeiten auf einen Blick sichtbar werden.

Ob der Wallpaper-Picker und andere Funktionen so aussehen werden, wie der Branchenanalyst behauptet, bleibt vorerst unsicher.

Wallpaper-Picker: Auch die Funktionsweisen rund um die Wahl eines Hintergrundbildes ist mutmaßlich kleineren Neuerungen unterworfen.

Neue Rasteransicht: zeigt 9 und mehr Hintergrundbilder auf einmal an.

zeigt 9 und mehr Hintergrundbilder auf einmal an. Schnelles Löschen von Hintergrundbildern: Dies soll zügig über die Rasteransicht erfolgen

Dies soll zügig über die Rasteransicht erfolgen Reihenfolge der Hintergrundbilder neu anordnen: Auch das dürfte laut Quelle über die Rasteransicht erfolgen

Auch das dürfte laut Quelle über die Rasteransicht erfolgen Hintergrundbilder teilen oder vervielfältigen: Die Einzelansicht aufgerufen, soll jene Funktion einen Fingerwisch nach oben ausgelöst werden.

Kommentar: Analyst941 ist in jüngster Zeit wiederholt mit online veröffentlichten Behauptungen zum iOS 17 aufgefallen. Laut mehrerer Quellen (macrumors.com, 9to5mac.com) hat der Twitter-User noch vor der Veröffentlichung von iPhone 14 Pro die Dynamic Island korrekt vorausgesagt. Der User ist also mit einem gewissen Vertrauensvorschuss zu bedenken.

Vertraut ihr die Twitter-User 941 als Quelle? Füge sich seine Behauptungen für euch in das ein, was ihr euch an Ankündigungen für die Worldwide Developers Conference im Juni erwartet? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!