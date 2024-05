iOS 18 soll ermöglichen, dass ihr das iPhone ganz anders verwendet - dafür wird ein schwarzes Schaf von Apple grundlegend überarbeitet

»Hey Siri« oder einfach nur »Siri« könnte mit dem Update auf iOS 18 bald häufiger zu hören sein.

In wenigen Tagen hat das Rätselraten um iOS 18 ein Ende. Die Leaks und Gerüchte rund um das neue Update überschlagen sich: mehr KI, mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten und: ein besserer Sprachassistent.

Jetzt gibt es neue Hinweise, die Letzteres weiter untermauern. Siri wird ein besserer Sprachassistent und stärker ins iPhone integriert werden.

Warum das wichtig ist: Siri hat in den letzten zehn Jahren wenig Begeisterung ausgelöst. Jetzt soll Apple endlich das Ruder herumreißen und den Sprachassistenten zu einem mächtigen Begleiter machen, wie der vernetzte Apple-Experte Mark Gurman berichtet.

Mit iOS 18 erhält Siri Zugang zu KI-Funktionen.

Mit dem Siri-Upgrade verankert sich Apple tief in den Gerätefunktionen auf Betriebssystemebene sowie in den installierten Apps.

Dadurch kann der Sprachassistent die Steuerung von iPhone- und iPad-Apps übernehmen.

So soll Siri in der Lage sein, »E-Mails zu versenden, Notizen zu verschieben, Artikel zusammenzufassen, Weblinks per E-Mail zu versenden und bestimmte Nachrichtenseiten von Apple News zu öffnen« (in Deutschland nicht verfügbar).

Zunächst will Apple die Reaktionen von Siri auf einen Befehl beschränken. In Zukunft arbeitet der Tech-Riese aber daran, dem Sprachassistenten auch komplexere Aufgaben zu übertragen.

Beispiel: Siri erstellt ein GIF aus mehreren Bildern und schickt es an einen ausgewählten Kontakt.

Allerdings gibt es einen potenziellen Haken: Zwar soll die »neue Siri« am 10. Juni auf der WWDC vorgestellt werden, integriert werden könnte es laut dem Portal MacRumors aber erst 2025 im Rahmen einer neueren iOS-18-Version.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dies bewahrheitet oder ob der neue Sprachassistent für 2024 mit dem berühmten Satz »Later this year« angekündigt wird.

Im Gegensatz zu Samsung und Google verfolgt Apple den Ansatz, alle KI-Funktionen ausschließlich auf dem Gerät und ohne Cloud bereitzustellen, so die Berichte der letzten Wochen.

Laut Mark Gurman hat sich der Ansatz jedoch geändert.

Zwar sollen grundlegende KI-Funktionen in iOS 18 weiterhin nur auf dem Gerät verarbeitet werden, jedoch wird ein Teil der neuen Siri-Technologie Code enthalten, der festlegt, ob die Aufgabe auf dem Gerät oder in der Cloud verarbeitet wird.

Es ist auch davon auszugehen, dass Apple bestimmte KI-Funktionen ausschließlich den neueren Pro-Modellen vorbehalten wird. Es ist gut möglich, dass – ähnlich wie bei Samsung und Google – die neuesten Funktionen nach und nach auf ältere Modelle übertragen werden.

Neben iOS 18 wird es auf der WWDC 2024 auch Neuigkeiten zu Apples anderen Betriebssystemen geben. Auch iPadOS 18 sowie macOS 15 werden von den neuen KI-Funktionen profitieren, die Apple uns vorstellen wird. Hardware-Ankündigungen sind im Rahmen der Entwicklerkonferenz nicht zu erwarten.