iOS: Welche Version läuft auf meinem iPhone?

Die iPhone Präsentation beginnt am 12. September um 19 Uhr. Wie im letzten Jahr werden wir das Event mit einem Live-Ticker hier auf GameStar Tech begleiten.

Zwar unterstützen viele iPhones das kommende Update auf iOS 17, aber längst nicht alle.

Möchtet ihr wissen, welche Version aktuell auf eurem iPhone installiert ist und welche Version maximal unterstützt wird, hilft euch dieser Guide weiter.

iOS Version: So findet ihr sie auf dem iPhone heraus

Welche iOS-Version auf eurem iPhone installiert ist, findet ihr in nur wenigen Schritten heraus:

Öffnet die Einstellungen auf eurem iPhone. Navigiert unter »Allgemein« zum Punkt »Info«. Im nächsten Menü findet ihr die installierte Version unter dem Punkt »iOS-Version«. Tippt ihr auf diesen Punkt, werden euch weitere Details zur Software angezeigt.

iOS Version auf dem Mac herausfinden

Habt ihr das iPhone an eurem Mac angeschlossen, lässt sich die aktuelle iOS-Version auch darüber herausfinden.

Öffnet dazu iTunes beziehungsweise den Finder unter macOS Catalina (10.15). Klickt auf den Tab »Allgemein«. Unter dem Bereich Zusammenfassung findet ihr ebenfalls die Angabe der derzeit installierten iOS-Version.

Welche iOS-Version ist die aktuelle?

Die aktuelle iOS-Version trägt die Bezeichnung iOS 16.6. Am 12. September 2023 findet die offizielle September-Keynote von Apple statt, auf der unter anderem das iPhone 15 sowie die neunte Generation der Apple Watch vorgestellt werden.

Zudem wird der Nachfolger der Apple Watch Ultra erwartet.

Neben den neuen Hardware-Produkten fällt auch der Starttermin für iOS 17, das nächste große iPhone-Update. Wir rechnen mit einem offiziellen Release am Montag, den 18. September.

Wie in den vergangenen Jahren wird Apple das nächste Update vermutlich nach einem Wochenende zum Download bereitstellen, um bei eventuellen Problemen schnell reagieren zu können.

Welche iPhones das neueste Update erhalten und welche Version je nach Modell maximal unterstützt wird, haben wir in der folgenden Liste zusammengestellt.

iOS: Welche Version unterstützt noch mein iPhone?

iPhone-Modell Release iOS-Version iPhone 15-Serie 2023 iOS 17 iPhone 14 Pro / Pro Max 2022 iOS 17 iPhone 14 / 14 Plus 2022 iOS 17 iPhone SE 3 2022 iOS 17 iPhone 13 Pro / Pro Max 2021 iOS 17 iPhone 13 / 13 Mini 2021 iOS 17 iPhone 12 Pro / Pro Max 2020 iOS 17 iPhone 12 / 12 Mini 2020 iOS 17 iPhone SE 2 2020 iOS 17 iPhone 11 Pro / Pro Max 2019 iOS 17 iPhone 11 2019 iOS 17 iPhone XR 2018 iOS 17 iPhone XS / XS Max 2018 iOS 17 iPhone X 2017 iOS 16 iPhone 8 / 8 Plus 2017 iOS 16 iPhone 7 / 7 Plus 2016 iOS 15 iPhone SE 2016 iOS 15 iPhone 6S / 6S Plus 2015 iOS 15 iPhone 6 / 6 Plus 2014 iOS 12 iPhone 5S 2013 iOS 12 iPhone 5C 2013 iOS 10 iPhone 5 2012 iOS 10 iPhone 4S 2011 iOS 9 iPhone 4 2010 iOS 7 iPhone 3GS 2009 iOS 6 iPhone 3G 2008 iOS 4 iPhone 1. Generation 2007 iOS 3

Das iPhone 15 wird in wenigen Tage vorgestellt und mit iOS 17 ausgeliefert. Welches Modell haltet ihr noch in den Händen und welche Version ist darauf installiert? Werdet ihr in diesem Jahr auf das iPhone 15 upgraden oder muss Apple euch erst noch mit guten Argumenten davon überzeugen? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare!