14 Jahre nach dem ersten Release bekommt das iPad eine grundlegende App und Apple erklärt, warum das so lange gedauert hat

In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Interview von Christopher Lawley haben Apple-Mitarbeiter einige der neuesten Funktionen von iPadOS 18 vorgestellt, darunter Smart Script, Math Notes – und die lang erwartete Taschenrechner-App für das iPad.

Seit dem Release des ersten iPads im Jahr 2010 musste man bis vor Kurzem noch auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen, wenn man einen Taschenrechner darauf nutzen wollte.

Warum jetzt eine Taschenrechner-App?

Ein Hauptthema des Gesprächs war die Einführung der Taschenrechner-App auf dem iPad. Ty Jordan, Produktmanager für Systemerfahrungen, erläuterte, dass Apple sich tiefgehende Gedanken gemacht hat, wie diese Funktion optimal für die Fähigkeiten des iPads und seiner Zubehörteile wie dem Apple Pencil gestaltet werden kann.

Anstatt einfach eine grundlegende oder wissenschaftliche Taschenrechner-App zu integrieren, entschied sich Apple laut eigenen Angaben, etwas zu schaffen, das über herkömmliche Taschenrechner hinausgeht .

Apple gewährt einen Blick hinter die Kulissen: Jenny Chin, Engineering Managerin für Input-Erfahrungen, gibt an, dass ihr Team sich auf die Optimierung der Apple Pencil-Erfahrung konzentriert hat. Dies umfasst alles von Markierungen in Screenshots bis hin zu handschriftlichen Notizen.

Jordan betonte die Bedeutung von Smart Script, einer neuen Funktion, die handgeschriebene Texte so nützlich wie getippte Texte machen soll. Mit einer On-Device-KI lernt das iPad dabei eure Handschrift, um Fehler zu korrigieren oder Lösungen für mathematische Probleme zu liefern.

Eine wichtige Rolle spielt dabei »Math Notes«.

Math Notes: Mehr als nur Berechnungen

Math Notes ist ein iOS 18-Feature, das die iPad-Taschenrechner-App ergänzt. Sie ermöglicht es euch, handschriftliche mathematische Notizen zu machen, Variablen zu setzen und Graphen zu zeichnen.

Jordan und Chin sind sich einig, dass diese neuen Features besonders für Studenten und Fachleute nützlich sein sollen. Aber ist das wirklich so? Habt ihr die neuen Math Notes-Funktionen schon selbst ausprobiert und wie nützlich fandet ihr sie? Ist es wirklich so »magisch«, wie Apple es beschreibt? Hinterlasst uns eure Erfahrungen dazu in den Kommentaren!