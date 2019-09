Für manche Apple-Jünger war es die Ankündigung des Jahres: das iPhone 11 ist ab dem 13. September 2019 vorbestellbar. Wie bei den Produktion der von Steve Jobs mitgegründeten Firma üblich ist der Preis von 699 US-Dollar natürlich nicht von schlechten Eltern, was das Internet natürlich mal wieder zum Anlass nahm, über das neue Smartphone herzuziehen.

So sorgte vor allem die Kamera des iPhone 11 für Aufmerksamkeit. Die verfügt nämlich über drei Linsen (die exakten technischen Details könnt ihr in unserem Artikel zum iPhone 11 nachlesen) wodurch sich Apple-Fans, aber auch Kritiker an die verschiedensten Dinge erinnert fühlen.

Unter anderem an eine Kokosnuss, Fidget Spinner, Rasierapparate, die Löcher einer Bowlingkugel, eine Herdplatte oder sogar Arnold Schwarzeneggers Raketenwerfer aus dem Action-Klassiker Commando. Und während besonders paranoide Twitter-User hinter den drei Kameras einfach nur eine Aufteilung der Überwachungswerkzeuge von CIA, FBI und Homeland vermuteten, wurden auch Videospieler auf die Optik des iPhone 11 aufmerksam.

So ist Branchen-Insider Nibel der festen Überzeugung, dass sich hinter dem Reveal des iPhone 11 eine versteckte Ankündigung des nächsten Splinter Cell versteckt. Sam Fisher hat auch lange genug auf sich warten lassen! CD Projekt Red darf sich wiederum selbst auf die Schulter klopfen, da Cyberpunk 2077 wohl oder übel den Look des neuen Smartphone inspiriert hat.

Die besten Reaktionen auf den Reveal haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Was haltet ihr von dem neuen iPhone 11? Woran erinnert euch die Optik der Kamera? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.