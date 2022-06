iPhone 14 - Neuer Leak könnte bisherige Gerüchte in Frage stellen

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Rund um die kommenden neuen iPhones von Apple mit der Hausnummer 14 gab es in letzter Zeit zahlreiche Leaks. Eigentlich sogar schon so viele, dass es kaum mehr offene Fragen gab und wir nur noch auf den Launch im September warteten. Denkste! Ein neuer Leak versalzt bisherigen Meldungen nämlich die Suppe. Zumindest dann, wenn man sich auf das Gedankenspiel der Kollegen von Techradar einlässt und dessen potenzielle Folgen durchdenkt. Denn an sich ist die Information alles andere als spannend. Alles, was wir zu den neuen iPhones wissen, findet ihr übrigens hier:

iPhone 14 Max soll gar nicht Max heißen

Wie der koreanische Leaker lanzuk auf der Plattform Naver berichtet, soll das iPhone 14 Max nämlich gar nicht iPhone 14 Max sondern iPhone 14 Plus heißen. Abgesehen vom Namen ändert sich angeblich nichts. Das iPhone 14 Plus soll bisherigen Gerüchten und Leaks zufolge die gleichen Spezifikationen haben wie das iPhone 14, nur der Bildschirm soll 6,7 Zoll statt 6,1 Zoll groß sein. Ein iPhone 14 also für alle, die einen größeren Screen bevorzugen.

Das wäre dann das erste iPhone seit dem iPhone 8 Plus mit ebenjenem Plus im Namen. Ok, auch das ist an sich nicht besonders spannend. Das Interessante ist Techradar zufolge jedoch der Subtext, das, was zwischen den Zeilen steht:

Wenn das iPhone 14 Max am Ende gar nicht Max sondern Plus heißt, obwohl sich alle anderen Leaks zuvor des Namens so sicher waren, was sagt das dann über deren generelle Glaubwürdigkeit aus? Denn: Wenn sie schon alle beim Namen des Geräts falsch lagen, dann vielleicht auch in anderer Hinsicht? Wird die iPhone 14-Reihe vielleicht teurer, als gedacht? Wird die Frontkamera der Basisversion tatsächlich besser? Bestehen vielleicht sogar doch noch Hoffnungen für ein 14 mini, was gerade den Autor dieses Artikels freuen dürfte? Der neue Leak könnte viele vorherige in Frage stellen.

Sind Leaks nur Schall und Rauch?

Das alles könnte einem nun durch den Kopf geistern. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie glaubhaft der neue Leak an sich ist. Laut Techradar ist lanzuk kein Unbekannter in der Branche. Und auch wenn seine Trefferquote durchwachsen sei, liege er generell oft richtig. Ein weiterer Leaker namens ShrimpApplePro ist sich indes sicher, dass lanzuk unrecht hat und verunglimpft ihn in einem Tweet:

Wobei sich hier die Frage stellt, wie sicher denn ist, dass die Pro-Modelle der 14er-Reihe nicht doch mit 8 GByte Arbeitsspeicher bestückt sein werden. Immerhin gibt es dazu noch keine offiziellen Angaben. Am Ende steht also Leak gegen Leak. Und wir dürfen frei wählen, welchem wir glauben wollen.

Dennoch stellt sich die Frage, ob wir Leaks vielleicht generell zu schnell und blindlings Glauben schenken. Das betrifft übrigens nicht nur Smartphones wie in diesem Fall das iPhone 14 Max oder Plus oder was auch immer. Vor zwei Jahren wurden die damals noch unbekannten Grafikkarten von Nvidia, sprich RTX 3000, heiß diskutiert, Leaks und Gerüchte waren sich der Spezifikationen sicher:

Die RTX 3080 zum Beispiel sollte 4.352 Rechenkerne besitzen, am Ende hat Nvidia die Zahl jedoch glatt verdoppelt. Zugegeben, mit einem kleinen Trick, aber das hatte das Gros der Leaker nicht kommen sehen. Und wir auch nicht. Apropos Grafikkarten: Was wir in diesem Jahr an neuen Modellen von Nvidia, AMD und auch Intel noch erwarten, erfahrt ihr im GameStar-Podcast:

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass ein iPhone 14 Max/Plus wirklich kommt? Und was denkt ihr, wie es letztlich heißen wird? Wie steht ihr generell zu Leaks? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!