iPhone 15: Hüllen-Hersteller leakt Stunden vor dem Apple Event eines der wichtigsten Features

Der Mute-Switch wird einem Action-Button weichen - zumindest bei den Pro-Modellen des iPhone 15. (Bild: James Yarema über Unsplash)

In einigen Stunden wird das iPhone 15 vorgestellt und selbst jetzt werden noch neue Informationen durch Leaks bekannt. Der jüngste stammt nicht von irgendeinem Leaker, sondern von Spigen - einem bekannten Hersteller für Handyhüllen.

Spigen offenbart den Action-Button

Gerücht wird bestätigt: Es kursiert schon länger das Gerücht, dass der altbekannte Mute-Switch der iPhones verschwinden wird und gegen einen sogenannten »Action-Button« ersetzt werden soll - ganz wie man ihn von der Apple Watch kennt.

Spigen hat auf ihrem X-Account ein Bild gepostet, das nicht gerade subtil und sehr eindeutig den Action-Button des iPhone 15 zeigt.

Was wird der Action-Button machen? In den Einstellungen von iOS, soll es mehrere Funktionen geben, die man dem Knopf zuweisen kann. Es wäre denkbar, dass er auch je nach App eine andere Funktion hat. Beispielsweise könnte er als Auslöser in der Kamera-App verwendet werden.

Werden alle iPhones 15-Modelle den Action-Button besitzen? Bisher sind sich die Leaker einig, dass nur das iPhone 15 Pro und das Pro Max / Ultra den neuen Knopf erhalten werden. Die beiden günstigeren iPhone 15-Modelle sollen demnach den Mute-Switch behalten.

Dynamic Island für alle Modelle: In diesem Jahr wird von allen Modellen erwartet, dass sie die Dynamic Island-Funktion integrieren. Im vergangenen Jahr war dies das herausragende Merkmal, das die iPhone 14 Pro-Modelle von ihren kostengünstigen Pendants abhob.

Für das aktuelle Jahr zeichnen sich der Action-Button, das Titanium-Gehäuse und die Kameras als Hauptmerkmale ab, die die Pro-Modelle besonders attraktiv machen sollen.

Wie findet ihr den neuen Action-Button? Ist er ein erfreuliches neues Feature für euch oder präferiert ihr den Mute-Switch der jetzigen iPhones? Auf welche anderen Features freut ihr euch besonders? Werdet ihr euch dieses Jahr eines der neuen iPhones kaufen oder wartet ihr doch lieber auf die nächste Generation? Schreibt es uns wie immer unten in die Kommentare!