iPhone 15: Warum viele von euch mit dem neuen Apple-Handy auch neues Zubehör kaufen müssen

Wird USB-C mit dem iPhone 15 obligatorisch? (Bild-Quelle: prima91 über Adobe Stock)

Wenn das neue iPhone am 12.09. erscheint, wird es aller Voraussicht nach über einen USB-C-Ladeanschluss verfügen. Bisher kommt beim iPhone der Apple-eigene Lightning-Adapter zum Einsatz.

Viele Apple-Produkte verwenden bereits USB-C, beispielsweise das neueste iPad.

Könnte das aktuelle iPhone 14 somit das letzte Apple-Gerät sein, welches ausschließlich mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet ist?

Ist das der Anfang vom Ende des Lightning-Kabels - und was steckt hinter der Entscheidung?

Apples Weg vom Lightning-Adapter zum USB-C-Anschluss

Bis zum Dezember 2024 wird von Handyherstellern ein einheitlicher Ladeanschluss verlangt. Das sieht ein Gesetz der Europäischen Union vor. Dies soll den Verbrauchern Geld sparen, zudem die Menge des produzierten Abfalls verringern.

Von der Regelung der EU sind »kleine und mittelgroße tragbare elektronische Geräte« betroffen, die mit einem Kabel aufgeladen werden. Darunter fallen auch: Mobiltelefone, Tablet-PCs, E-Readers, Mäuse und Tastaturen, Kopf- und Ohrhörer, Digitalkameras, tragbare Spielekonsolen, tragbare Lautsprecher. Mit der Regelung sind zu einem späteren Zeitpunkt auch Hersteller von Laptops gemeint.

Links: Lightning. Rechts: USB-C (Bild-Quelle: Олексій Остистий über Adobe Stock)

BBC News zitiert hierzu Repräsentanten von Apple, der im September 2021 gesagt hat:

»Eine strenge Regulierung, die einen bestimmten Steckertyp vorschreibt, erstickt Innovation, anstatt sie zu fördern. Das wiederrum wird Verbrauchern in Europa und weltweit schaden.«

Die EU schreibt, durch die Regelung würden »bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr für unnötige Ladegeräte« eingespart und 11.000 Tonnen Abfall pro Jahr vermieden.

Obwohl Apple mit der Einführung von USB-C gegen seinen eigenen Wunsch handelt, wird der Anschluss sehr wahrscheinlich auf seiner Keynote als etwas Positives präsentiert. In seiner Kommunikation mit der Öffentlichkeit möchte Apple stets aus einer Position der Stärke heraus agieren. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass Apple die Europäische Union oder die Änderungen in seiner Keynote erwähnen wird – trotz seiner gegenteiligen Haltung.

Einer der Gründe, warum Apple sich lange gegen USB-C gesträubt hat, könnten wirtschaftliche Interessen sein. Drittanbieter von Peripheriegeräten, die einen echten Lightning-Anschluss möchten, müssen bei Apple eine Genehmigung beantragen. Diese Genehmigung ist zwingend, wollen Drittanbieter offiziell über Apples Einzelhandelskanäle verkaufen. Und Apple lässt sich dieses Privileg viel Geld kosten.

Was bedeutet der Wechsel zu USB-C für euch?

Mit USB-C-Ladeanschluss ausgestattet werden voraussichtlich alle vier neuen Apple-Smartphones, die in wenigen Tagen vorgestellt werden.

Für Nutzer soll der Vorteil darin liegen, ein einziges Ladegerät für iPads, Macs und iPhones zu verwenden, wie Bloomberg News schreibt. Eine höhere Downloadgeschwindigkeit soll ein weiterer Vorteil sein.

Werdet ihr als Apple-Nutzer mit dem neuen iPhone alsbald auf euren Kabeln, Dongles, Ladegeräten und anderem Zubehör mit Lightning-Adapters sitzen bleiben?

Nicht unbedingt. Eine einfache Lösung lautet, sich einen Lightning-zu-USB-C-Adapter zu besorgen. Die sind für kleines Geld im Elektronikmarkt oder bei Online-Shops beziehbar.

Und wenn es ums Aufladen eures iPhones geht: Alle iPhones seit dem 2017 erschienenen iPhone 8 unterstützen kabelloses Aufladen.

Bisher ist unklar, ob Apple die Anpassung nur für den europäischen Markt machen wird, oder für seine Produkte weltweit? Genaueres werden wir voraussichtlich wissen, wenn das neue iPhone 15 nächste Woche auf der Apple-Keynote vorgestellt wird.

Übrigens: Ihr wollt ein iPhone kaufen, benötigt für die Kaufentscheidung aber einen professionellen Ratgeber? Wir haben da mal was für euch geschrieben.

Was haltet ihr vom voraussichtlichen Sprung vom Lightning-Adapter zu USB-C? Begrüßt ihr die Veränderung in puncto Ladeanschluss, oder ärgert ihr euch eher darüber – oder löst die Entscheidung, auch als Apple-User, bei euch eher keine großen Gefühle aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.