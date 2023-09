iPhone 15 gegen die teuren Pro-Versionen: Im Stabilitätstest gibt es einen klaren Gewinner

(Quelle: JerryRigEverything / Youtube)

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus setzen beim Rahmen des Smartphones nicht auf eine Kombination aus Titan und Aluminium, wie es bei den Pro-Versionen der Fall ist. Stattdessen besitzen die regulären iPhone-15-Modelle einen Rahmen bestehend aus einer Aluminium-Legierung. Im Haltbarkeitstest von JerryRigEverything kommt die einfachere Materialwahl den Basismodellen aber sogar zugute.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus bestehen den Bend-Test

Während beim iPhone 15 Pro Max die Glasrückseite beim eigenhändigen Biegen gesprungen ist und ein unschönes Spinnennetz alias Spider-App hinterlassen hat, halten sich iPhone 15 und 15 Plus hier ähnlich gut wie das iPhone 15 Pro: Diese Geräte bestehen den Biege-Test ( Bend-Test ) von JerryRigEverything problemlos.

Allerdings ist der Aluminiumrahmen ähnlich schlecht gegen Kratzer geschützt wie die Rahmen der Pro-Modelle mit Titananteil. Schon ein Teppichmesser kann die Rahmenbeschichtung der Basismodelle beschädigen, wie der Youtuber JerryRigEverything in seinem Video zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Display selbst ist sehr kratzfest

Im Gegensatz zum Rahmen ist das Display der iPhone-15-Basismodelle ebenso kratzfest wie die Pro-Versionen der neuen Apple-Telefone. Seit dem iPhone 12 setzt der US-Hardwarehersteller bei seinen Displays auf die hauseigene Ceramic Shield -Beschichtung, bei der – wie der Name schon sagt – Keramik in Form von Nanokristallen in das Glas eingebettet wird.

Dank der speziellen Display-Beschichtung bestehen die neuen iPhone 15 Smartphones, wie auch die Basismodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus, den Kratztest bis zu einem Mohs-Härtewert von 7. Hier zeigen sich trotz Ceramic Shield erste Kratzer auf dem Display des Telefons.

Was haltet ihr von den Ergebnissen des JerryRigEverything-Haltbarkeitstests des iPhone 15 und iPhone 15 Plus? Habt ihr schon ein neues Apple-Smartphone bestellt oder schon in der Hand? Oder hat euch der Haltbarkeitstest des Youtubers vorerst vom Kauf abgehalten? Vielleicht seid ihr aber auch einfach überzeugte Android-Nutzer und habt mit Apple nicht viel am Hut? Wir freuen uns über euer Feedback in den Kommentaren!