iPhone 15 (Plus): Apple verpasst seinem neuen Handy wohl eine neue 48 MP-Kamera

Ein 48 MP-Sensor war bisher den Pro-Modellen des iPhones vorbehalten.

Das iPhone 15 soll eine bessere Kamera erhalten - genau wie das größere iPhone 15 Plus. Denn wie ein Leak verlauten lässt, wird Apple den beiden günstigeren iPhones einen 48-MP-Sensor verpassen wird. Der war bisher den Kameras von iPhone 14 Pro und Pro Ultra vorbehalten.

Für Apple-Fans klingt das erst einmal nach einer guten Nachricht. Es scheint jedoch ein Risiko zu geben, dass sich die Neuerung für Apple noch rächt.

iPhone 15 bekommt, was iPhone 14 Pro schon hatte

Das Gerücht stammt von dem Tech-Analysten Jeff Pu und wurde zuerst von der US-Webseite Macrumors geteilt. Pu hat sich bereits in der Vergangenheit einen Namen in der Szene gemacht, etwa als er die Info über die mittlerweile wieder entfernten Solid State Buttons geteilt hatte.

Nun will er erfahren haben, dass Apple das iPhone 15 (Plus) mit einem 48-MP-Sensor für die Rückkamera ausstatten möchte. Derselbe Sensor kam bereits 2022 bei iPhone 14 Pro und Pro Max zum Einsatz.

Der Sensor macht es Nutzenden möglich, ProRAW-Fotos mit entsprechend hoher Auflösung zu schießen. Das erlaubt eine einfachere und bessere Bearbeitung der Fotos im Nachgang.

Neben der Optimierung der Kamera erwartet Pu unter anderem auch die Einführung eines neuen A17 Bionic-Chips, mehr Arbeitsspeicher, einen USB-C-Anschluss sowie die Dynamic Island auch für die Nicht-Pro-Modelle. Der Oberklasse vorbehalten bleiben soll dafür ein neu eingeführter Rahmen aus Titan.

Sorgt der neue Sensor für Probleme?

Doch laut Pu scheint nicht alles eitel Sonnenschein. Denn der Analyst geht davon aus, dass der neue Sensor für Probleme bei Apple sorgen könnte. Offenbar ist die Menge der Sensoren, die Apple herstellen kann, nicht groß genug, um eine reibungslose Produktion zu gewährleisten.

Gleichzeitig gibt Jeff Pu aber auch Entwarnung: Zum aktuellen Zeitpunkt wolle Apple an einem Marktstart im September dieses Jahres festhalten.

Was meint ihr? Wäre ein 48-MP-Sensor für das iPhone 15 (Plus) eine willkommene Ergänzung? Hättet ihr euch vielleicht sogar gewünscht, der Sensor wäre schon letztes Jahr nicht nur den Pro-Modellen vorbehalten geblieben? Oder könnte euch die Änderung bei der Kamera nicht egaler sein - vor allem, wenn das am Ende auf Kosten der Produktion geht? Schreibt es uns in die Kommentare!