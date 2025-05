Laut einem Leak soll der Akku des ultradünnen iPhone 17 Air noch kleiner werden als der des Galaxy S25 Edge

Apple soll noch in diesem Jahr ein ultradünnes iPhone geplant haben. (Bild: Ilchenko Oleg, Adobe Stock)

Besonders dünne Geräte sind der etwas unerwartete und wohl auch nur von wenigen wirklich gewünschte Smartphone-Trend des Jahres. Samsung hat kürzlich das Galaxy S25 Edge vorgestellt und ein schlankes iPhone wird ebenfalls erwartet. Ein neuer Leak will jetzt die Akku-Kapazität des Geräts verraten haben.

iPhone 17 Air mit Mini-Akku?

Darum geht's: Die Anzeichen und Gerüchte verdichten sich, dass knapp 20 Jahre nach dem ersten iPhone größere Veränderungen bei der Mobil-Sparte von Apple anstehen könnten.

Neben einem faltbaren iPhone, das wohl frühestens 2026 Premiere feiern dürfte, arbeitet Apple ziemlich sicher auch an einer besonders dünnen Variante, die zusammen mit den anderen Modellen der 17. Generation im Herbst 2025 erscheinen könnte und den Namen iPhone 17 Air tragen soll.

Ein neuer Leak von Apple-Insider yeux1122 könnte jetzt Informationen zum Akku des Handys verraten haben. Seinen Informationen zufolge soll der Akku des ultradünnen iPhones bei relativ knapp bemessenen 2.800 mAh liegen.

Laut internen Tests soll das bedeuten, dass nur 60 bis 70 Prozent aller iPhone-User mit ihrer aktuellen Nutzung einen ganzen Tag mit einer Akku-Ladung überstehen würden.

Zum Vergleich: Der Akku des neuen Samsung Galaxy S25 Edge bietet 3.900 mAh. Wichtig für die Laufzeit ist allerdings auch das Nutzungsverhalten sowie der Stromverbrauch von Funktionen und Apps.

Das iPhone 17 Air soll wohl 0,3 mm dünner und etwa 18 Gramm leichter ausfallen als das S25 Edge, was den kleineren Akku erklären würde.

So sieht es bei Samsung aus: Vor einer knappen Woche hat Samsung mit dem Galaxy S25 Edge ebenfalls ein ultradünnes Smartphone vorgestellt, das schon am 30. Mai 2025 auf den Markt kommt. Während Form und Gewicht durchaus beeindruckend ausfallen, mussten an anderer Stelle natürlich Abstriche gemacht werden.

Das betrifft besonders die Kamera und eben auch den Akku. Bei den Linsen verzichtet Samsung auf ein Teleobjektiv, der Akku fällt mit den angesprochenen 3.900 mAh im Vergleich zu den anderen Modellen der Generation klein aus. Beim »normalen« S25 sind es 4.000 mAh, beim S25+ 4.900 mAh und beim S25 Ultra satte 5.000 mAh.

In der Praxis bedeutet das, dass das S25 Edge unter Vollast wohl zwischen fünf und sieben Stunden früher schlapp macht als die anderen Modelle. Wie die Laufzeit des iPhone 17 Air ausfällt, bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin hat Apple das Gerät bisher noch nicht mal offiziell bestätigt.

Was sagt ihr dazu? Wäre das iPhone 17 Air mit einem so kleinen Akku noch interessant für euch?