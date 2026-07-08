Das iPhone Air 2 soll laut Leaks gleich vier massive Verbesserungen im Vergleich zum ersten Modell liefern

Das ultradünne iPhone Air soll einen Nachfolger bekommen. (Bildquelle: Apple)

2025 hat sich, für viele überraschend, als das Jahr der ultradünnen Smartphones entpuppt. Das iPhone Air war dabei zwar kein Riesenerfolg, soll aber trotzdem einen Nachfolger bekommen.

Neue Leaks versprechen jetzt Verbesserungen für gleich vier Problemzonen des dünnen iPhones.

Das iPhone Air 2 soll durchdachter werden

Abseits davon, dass eigentlich kaum jemand vorher unbedingt noch dünnere Smartphones verlangt hat, hatten iPhone Air und Co. ein paar nervige Probleme. Vor allem der im Vergleich zu den Top-Modellen schwache Akku wurde immer wieder kritisiert.

Dass die erste Generation einer neuen Produktklasse noch nicht völlig ausgereift ist, ist allerdings eher die Regel als die Ausnahme und bei den ultradünnen Handys gibt es immerhin reichlich Raum für Verbesserungen.

2:22 Das iPhone Air nach 30 Tagen – mein Fazit!

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Genau mit denen will Apple Gerüchten zufolge auch das iPhone Air 2, oder wie der Nachfolger auch immer heißen wird, schmackhaft machen. Der bekannte Analyst und Insider »数码闲聊站« aus China hat sich nun auf Weibo (via Gizmochina) zum neuen Modell geäußert und verspricht dabei ein paar handfeste Verbesserungen:

Größerer Akku: Das dürfte nur die wenigsten überraschen. Laut dem Leaker soll die Kapazität von 3.149 mAh auf 3.500 mAh wachsen. Das wäre eine Steigerung von knapp 11 Prozent.

Das dürfte nur die wenigsten überraschen. Laut dem Leaker soll die Kapazität von 3.149 mAh auf 3.500 mAh wachsen. Das wäre eine Steigerung von knapp 11 Prozent. Doppel-Kamera: Laut dem Insider soll das zweite iPhone Air neben der Hauptkamera auch noch ein Ultraweitwinkel-Objektiv verbaut haben.

Laut dem Insider soll das zweite iPhone Air neben der Hauptkamera auch noch ein Ultraweitwinkel-Objektiv verbaut haben. Mehr Leistung: Der neue A20-Chip auf 2-nm-Basis soll deutlich effizienter arbeiten und weniger Hitze erzeugen, was letztlich zu einer besseren Leistung führt.

Der neue A20-Chip auf 2-nm-Basis soll deutlich effizienter arbeiten und weniger Hitze erzeugen, was letztlich zu einer besseren Leistung führt. Dünneres Display: Ein neues, dünneres Display soll mehr freien Platz im Gehäuse bieten, der dann wiederum für den größeren Akku genutzt werden kann.

Das iPhone Air 2 soll eine Schwäche des Vorgängers beheben, dabei liegt das größte Problem an anderer Stelle

Ob sich diese Insider-Informationen bewahrheiten, wird sich wohl erst herausstellen, wenn Apple das neue Modell offiziell vorstellt. Das dürfte wohl frühestens im September 2026 passieren, wenn auch mit der Präsentation der neuen iPhone-18-Serie und vielleicht sogar dem ersten faltbaren iPhone gerechnet wird. Gerade durch das Foldable könnte das iPhone Air 2 aber auch auf 2027 geschoben werden.