Space Marines, Necrons oder Tech-Priester: Welche Fraktion mögt ihr im Warhammer-40K-Universum am meisten?

Eure Meinung ist gefragt: Welche Fraktion im weiten Warhammer-40K-Universum ist für euch die beste? Jetzt bloß keine häretischen Antworten.

In der finsteren Zukunft des 41. Jahrtausends gibt es bekanntlich nur den Krieg – und verdammt viele Fraktionen, die ihn mit- und gegeneinander führen.

Egal, ob ihr euch beim Figurenbemalen die Finger mit Farbe bekleckert, die dicken Romane der Horus Heresy-Reihe im Regal stapelt oder euch am PC durch Hits wie Space Marine 2 und Dawn of War kämpft. Wer sich auch nur ansatzweise mit dem Warhammer-Universum beschäftigt, merkt schnell:

In dieser Welt erwarten euch unzählige verschiedene Einheiten und Armeen, die allesamt einzigartig gestaltet sind. Denn die Spielmacher von Games Workshop wollen ja schließlich für jeden spielerischen und erzählerischen Geschmack die richtige Fraktion bieten.

10:24 Total War: Warhammer 40K sprengt alles!

Autoplay

Deshalb wollen wir zum Auftakt unserer großen Warhammer-40K-Themenwoche von euch wissen, welche Fraktion in der düsteren Sci-Fi-Fantasywelt von Games Workshop eure liebste ist!

Seid ihr treue Diener des Imperators und schickt am liebsten die Space Marines oder die Soldaten des Astra Militarum an die Front? Schlägt euer Herz eher für das finstere Chaos oder wollt ihr mit den Tyraniden die Galaxis auffressen? Oder stimmt ihr am liebsten mit den Orks ein fröhliches »Waaagh!« an?

Verratet uns euren Favoriten in der folgenden Umfrage und schreibt uns in die Kommentare, warum genau diese Fraktion eure Nummer eins ist.

Welche Gruppen gibt's im Warhammer-40K-Universum?

Euer Glaube an den Imperator hat in den letzten Jahren nachgelassen und ihr braucht eine kleine Auffrischung? In der folgenden Übersicht findet ihr eine Aufstellung der wichtigsten Gruppen und Fraktionen im Warhammer-40-Universum samt einer kurzen Beschreibung:

Das Imperium der Menschheit : Ein gigantisches, fanatisches Sternenreich, das von einem sterbenden Imperator auf Terra angeführt wird und ums blanke Überleben kämpft. Es ist geprägt von gnadenloser Bürokratie, religiösem Eifer und ständigem Krieg gegen Aliens und Häretiker. Space Marines (Adeptus Astartes) : Genetisch modifizierte Superkrieger in wuchtigen Servorüstungen Adepta Sororitas : Die Schwestern der Schlacht bilden den militärischen Arm der Staatskirche und ziehen mit brennendem Glauben ins Feld. Astra Militarum : Die Imperiale Armee besteht aus unzähligen Milliarden regulärer menschlicher Soldaten, die ohne Rücksicht auf Verluste in die Schlacht geworden wird. Adeptus Mechanicus : Die Tech-Priester vom Mars betet Maschinen an und hüten die restliche Technologie der Menschheit. Adeptus Custodes : Die persönlichen Leibwächter des Imperators übertreffen selbst die Space Marines an Kampfkraft, Ausrüstung und Statur.

: Ein gigantisches, fanatisches Sternenreich, das von einem sterbenden Imperator auf Terra angeführt wird und ums blanke Überleben kämpft. Es ist geprägt von gnadenloser Bürokratie, religiösem Eifer und ständigem Krieg gegen Aliens und Häretiker. Aeldari : Ein hochentwickeltes, sterbendes Volk stolzer Weltraum-Elfen mit mächtigen Psionikern. Asuryani : Die Überlebenden des gefallenen Aeldari-Imperiums reisen auf gigantischen Weltenschiffen durch die kalte Leere der Galaxis. Drukhari : Sadistische Piraten und Folterknechte, die in einer finsteren Parallelstadt im Netz der Tausend Tore leben. Sie überfallen Welten in rasanten Raubzügen, um Seelen für ihr eigenes Überleben zu ernten. Harlequins : Rätselhafte Aeldari-Kriegertänzer, die den Gott des Lachens verehren und den Kampf als artistisches Schauspiel inszenieren.

: Ein hochentwickeltes, sterbendes Volk stolzer Weltraum-Elfen mit mächtigen Psionikern. Chaos : Diese übergeordnete Fraktion vereint alle finsteren Diener der vier unheiligen Chaosgötter unter einem verdorbenen Banner. Chaosdämonen : Kreaturen aus purem Warp, die den Chaosgöttern dienen. Sie manifestieren sich als gehörnte Bestien oder schleimige Seuchenbringer direkt auf dem Schlachtfeld. Chaos Space Marines : Verräterische Space Marines, die sich gegen den Imperator wandten und nun den Chaosgöttern dienen. Sie kombinieren die Macht von Superkriegern mit dunkler Magie.

: Diese übergeordnete Fraktion vereint alle finsteren Diener der vier unheiligen Chaosgötter unter einem verdorbenen Banner. Necrons : Ein uraltes Volk aus seelenlosen Androiden, das nach Jahrmillionen des Schlafs aus seinen Gruften erwacht. Ihre Körper reparieren sich im Kampf selbst.

: Ein uraltes Volk aus seelenlosen Androiden, das nach Jahrmillionen des Schlafs aus seinen Gruften erwacht. Ihre Körper reparieren sich im Kampf selbst. Orks : Orks bleiben Orks - auch im Warhammer-Universum. Die grünen Kerle setzen vor allem auf rohe Gewalt. Ihre Waffen und Fahrzeuge zimmern sie aus Schrott zusammen.

: Orks bleiben Orks - auch im Warhammer-Universum. Die grünen Kerle setzen vor allem auf rohe Gewalt. Ihre Waffen und Fahrzeuge zimmern sie aus Schrott zusammen. Tyraniden : Außerirdische Riesenkäfer, die alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie absorbieren die Biomasse eroberter Welten, um neue Artgenossen auszubrüten und verfügen über eine Schwarmintelligenz.

: Außerirdische Riesenkäfer, die alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie absorbieren die Biomasse eroberter Welten, um neue Artgenossen auszubrüten und verfügen über eine Schwarmintelligenz. T'au: Ein junges, technologisch hochentwickeltes Volk, das im Namen des Höheren Wohls expandiert. Ihre Armeen setzen auf extreme Feuerkraft aus der Distanz, lenkbare Drohnen und mobile Kampfanzüge.

Euer Favorit ist nicht dabei? Das macht nichts. Dann klickt einfach auf die Option Eine andere Fraktion in der Umfrage und schreibt uns eure Lieblingsfraktion ganz einfach in die Kommentare. In der obigen Linkbox erfahrt ihr derweil noch weitere aktuelle News aus dem Warhammer-Universum.

Zwischen dem 13. und 19. Juli bekommt ihr dann auf GameStar.de die geballte Ladung Warhammer 40K - dann läuft nämlich unsere große Warhammer-Themenwoche. Wenn das der Imperator wüsste, wäre er garantiert stolz.