iPhone, AR-Headset, Macs: Diese 6 Apple-Geräte erwarten wir noch 2023

Was Apple angeht gilt eines ganz besonders: Bis zur offiziellen Ankündigung von neuen Geräten hören wir viele Gerüchte, doch bis die offizielle Ankündigung kommt, tappen wir mit den Details mehr oder weniger im Dunkeln.

Trotzdem können wir ungefähr sagen, wann wir welche Geräte erwarten, schlicht und einfach, weil Apple manche Produkt-Reihen in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr sind wie immer spannende Neuheiten dabei. Zum Beispiel das Mixed-Reality-Headset, das komplettes Neuland für Apple sein wird. Aber lasst uns mit dem Klassiker einsteigen:

1. Apple iPhone 15

Die Dynamic Island des iPhone 14 Pro soll auch in den Nicht-Pro-Modellen des iPhone 15 verbaut werden.

Apple veröffentlicht neue iPhone-Modelle normalerweise im September und auch dieses Jahr können wir davon ausgehen, dass sich das nicht ändern wird.

Die wahrscheinlich größte Neuerung am neuen iPhone 15 ist der USB-C-Port, der die bisherige Lightning-Buchse ersetzen wird. Die EU hat ein Gesetz erlassen, das Smartphone-Hersteller dazu zwingt, ab dem Jahr 2024 nur noch Smartphones auf den Markt zu bringen, die einen USB-C-Anschluss haben.

Zudem könnte die Dynamic Island auch für Nicht-Pro-Modelle kommen. Das hat zumindest Ross Young, der CEO von Display Supply Chain Sonsultants, auf Twitter berichtet:

Um die Pro-Variante von den anderen abzuheben, könnte eine Periskop-Kamera mit besserem optischen Zoom verbaut werden.

Außerdem sollten laut Gerüchten Solid-State-Buttons die herkömmlichen Tasten ersetzen, doch das scheint nach aktuellen Informationen der Vergangenheit anzugehören. Laut Macrumors.com sind technische Probleme bei der Produktion die Ursache dafür.

2. Apple Watch Series 9

Apple Watch (Bild: GameStar)

Dieses Jahr könnte für alle Fans der Apple Watch-Reihe vielleicht etwas enttäuschend sein. Aus einem Bericht von Bloomberg geht hervor, dass das kommende Modell der Apple Watch keine starken Veränderungen durchmachen wird.

Was das genau bedeutet, geht daraus nicht hervor. Wir denken allerdings, dass ihr nicht mit bahnbrechenden neuen Features rechnen solltet. Stattdessen dürfte die vorhandene und etablierte Hardware nur dezent aufgebohrt werden.

3. Mixed Reality Headset

(Bild: James Martin/CNET)

Im Juni 2023 erscheint wahrscheinlich das erste Apple-Produkt aus einer neuen Produktkategorie seit der Apple Watch (via Bloomberg). Das Headset soll Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) miteinander verbinden.

AR bindet virtuelle Inhalte in die reale Umgebung ein, während VR eine digitale Umgebung erschafft, in der wir uns bewegen und agieren können - wenn auch in Maßen.

Laut Bloomberg könnte das Headset 3.000 Dollar kosten. Nicht gerade ein Schnapper, wenn man bedenkt, dass andere VR-Headsets schon für ein paar hundert Euro zu haben sind wie die Meta Quest 2 zum Beispiel. Überraschend ist der Preis trotzdem nicht. Immerhin ist Apple nicht gerade für günstige Produkte bekannt, außerdem kommt es dabei auch stark auf die anvisierte Zielgruppe an.

Das Interface soll bis zu dem des iPhones sehr ähnlich sein, nur dass es angeblich für dreidimensionale Interaktion ausgelegt sein wird.

Und wo wir schon bei Ähnlichkeiten zu anderen Apple-Geräten sind: Der M2-Chip, der in aktuellen Macbooks zu finden ist, soll auch im Mixed reality Headset verbaut sein.

Laut dem Bericht von Bloomberg könnte es im Juni erscheinen, doch Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International, hat auf Twitter verlauten lassen, dass die Massenproduktion des Headsets um ein bis zwei Monate verschoben wird.

4. Neue iMacs

Die iMacs aus dem Jahr 2021. (Bild: Apple)

Falls ihr das große und vor allem bunte Apple-Gesamtpaket sucht, werdet ihr hoffentlich mit den neuen iMacs glücklich. Die sollen sich laut Bloomberg gerade in der fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden und könnten dementsprechend noch in der zweiten Jahreshälfte erscheinen.

Angeblich sollen sie sogar schon mit dem M3-Chip ausgestattet werden. Bisher gibt es nur den M2-Chips in aktuellen MacBook-Modellen.

Der Bildschirm soll 24 Zoll messen und die Farbvarianten werden voraussichtlich dieselben sein wie bei den oben zu sehenden iMacs aus dem Jahr 2021.

5. 15-Zoll MacBook Air

Das MacBook Air M2 (Bild: GameStar)

Das Leichtgewicht wird zum Mittelgewicht - zumindest ein bisschen. Zum ersten Mal soll es dieses Jahr ein 15-Zoll-Modell des MacBook Air geben. Ob auch hier der neue M3-Chip verbaut sein wird, ist noch unklar. Zusätzlich soll an einer 13-Zoll-Variante gearbeitet werden.

Beide Modelle erscheinen nach aktuellem Stand noch im »späten Frühling oder Sommer«, wobei wir schwer davon ausgehen, dass die MacBook Air-Modelle erst im Sommer auf den Markt kommen.

6. Mac Pro mit M2 Ultra

Der Apple Mac Pro 2019. (Bild: Apple)

Wer es auf die Apple-Produkte im High-End-Bereich abgesehen hat, der dürfte sich auf den neuen Mac Pro freuen. Er soll angeblich mit einem M2 Ultra-Chip ausgestattet werden - dem Nachfolger des M1 Ultra.

Wie auch bei den MacBooks werden wir wahrscheinlich mehr auf Apples Worldwide Developers Conference im Juni erfahren. Den Gerüchten zufolge soll der Mac Pro noch im Sommer erscheinen.

Die oben genannten Apple-Geräte sollen also noch dieses Jahr erscheinen. Auf welche davon freut ihr euch am meisten? Werdet ihr euch eines davon zulegen? Oder vielleicht sogar mehrere? Verratet uns falls ja gerne, welche genau. Und wie steht ihr generell zu Apple-Produkten beziehungsweise welche davon besitzt ihr bereits? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in die Kommentare!