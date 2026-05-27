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Jemand hat dem neuen Lucasfilm-Chef die essenzielle Star-Wars-Frage gestellt: Was ist die richtige Film-Reihenfolge?

Sollten die Star-Wars-Filme chronologisch oder nach Veröffentlichung geschaut werden? Dave Filoni und Jon Favreau stellen sich der Frage, die bei Fans gerne mal zu Streits führt.

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Vali Aschenbrenner
27.05.2026 | 10:39 Uhr

Star-Wars-Fans schlagen sich bezüglich der richtigen Reihenfolge des Sternenkriegs gerne mal die Köpfe ein. Was ist eure Präferenz: Chronologisch oder nach der Veröffentlichung? Bildquelle: DisneyLucasfilm Star-Wars-Fans schlagen sich bezüglich der richtigen Reihenfolge des Sternenkriegs gerne mal die Köpfe ein. Was ist eure Präferenz: Chronologisch oder nach der Veröffentlichung? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Der Krieg der Sterne hat mittlerweile fast 50 Jahre auf dem Buckel. Und seit George Lucas sein Sci-Fi-Franchise begründete, sind insgesamt 13 verschiedene Kinofilme erschienen. Eine essenzielle Frage beschäftigt nun spätestens seit dem Release der Prequels die Fans: Was ist die richtige Reihenfolge, um Star Wars zu schauen?

Dieser Frage hat sich nun der neue Lucasfilm-Chef gestellt. Im Gespräch mit Collider haben Dave Filoni und auch der Regisseur von The Mandalorian & Grogu Jon Favreau ihre persönliche Meinung dazu geliefert.

Der Regisseur von The Mandalorian & Grogu schaut Star Wars nach Veröffentlichung

Für Jon Favreau ist die Antwort glasklar:

Für mich ist das gar keine so kontroverse Frage. Ich würde sagen, dass man mit Episode 4 anfängt – das ist die Reihenfolge, in der ich [Star Wars] gesehen habe. Ich bin der Meinung, dass sich damit eine gewisse Spannung aufbaut. Auch wenn es chronologisch genau genommen mit Episode 1 anfängt und Episode 9 aufhört.

Die Technologie beim Filmemachen und die Stimme des Erzählers haben sich im Laufe der Zeit nun mal verändert. Deswegen bin ich der Meinung, dass [man Star Wars] in der Reihenfolge, wie die Filme veröffentlicht wurden, schauen sollte.

Das ist schon mal eine Ansage. Laut Jon Favreau sieht die richtige Reihenfolge der Star Wars-Filme also wie folgt aus (und an dieser Stelle ignorieren wir mal die Spin-offs wie Rogue One, Solo und The Mandalorian & Grogu):

  • Episode 4, 5 und 6
  • Episode 1, 2 und 3
  • Episode 7, 8 und 9

Video starten 1:07 Star Wars: Offizieller Kino-Trailer zu Episode 4 - Eine neue Hoffnung

Der Lucasfilm-Chef schaut Star Wars in chronologischer Reihenfolge

Dave Filoni, der jahrelang unter George Lucas gelernt hat, zahlreiche Star-Wars-Serien wie The Clone Wars, Rebels oder Ahsoka verantwortet hat und mittlerweile Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gemeinsam mit Lynwen Brennan abgelöst hat, zeigt sich im direkten Vergleich etwas diplomatischer.

Auf die Aussage von Jon Favreau antwortet er unmittelbar:

Jon, es gibt keine falsche Art und Weise, Star Wars zu gucken. Die gibt es nicht.

Ich habe keine persönliche Präferenz. Ich denke, dass das die Entscheidung der Eltern ist [, die ihren Kindern Star Wars zeigen wollen] und ich würde ihnen diese Entscheidung nicht vorwegnehmen wollen. 

Ich würde an dieser Stelle vielleicht sagen … fangt mit Episode 1 an. Ich frage einfach mal George [Lucas].

Dave Filoni bestätigt in den Interview mit Collider ebenso, dass er natürlich die Skywalker-Saga bereits in chronologischer Reihenfolge gesehen hat. Und die sieht (wenig überraschend) wie folgt aus:

  • Episode 1, 2 und 3
  • Episode 4, 5 und 6
  • Episode 7, 8 und 9
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Wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen. Was ist für euch die richtige Reihenfolge, um den Krieg der Sterne zu schauen: Nach Veröffentlichung oder in chronologischer Reihenfolge? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wollt ihr mehr über die Zukunft von Star Wars wissen, nachdem The Mandalorian & Grogu jetzt im Kino angelaufen ist, werdet ihr unter den Links oben fündig.

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