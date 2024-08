Fortnite kommt ab sofort zurück auf das iPhone: Alles, was ihr zum iOS-Launch in Deutschland wissen müsst

Epic veröffentlicht seinen eigenen Store für iOS und Android.

Es ist der 13. August 2020: Fortnite wird aus dem App Store von Apple verbannt, weil der Spieleentwickler Epic eine eigene Bezahlmethode innerhalb der App einführt, um die 30-prozentige Provision an Apple zu umgehen.

Nun, vier Jahre später, feiert Fortnite zusammen mit anderen Spielen des Studios sein offizielles Comeback auf dem iPhone. Allerdings nicht über den App Store von Apple.

Wir durften vorab an einem Pressebriefing von Epic teilnehmen und verraten euch alle Details zum heutigen Launch.

Der Epic Games Store kommt für iOS und Android

Richtig gelesen, Fortnite kehrt nach vier Jahren auf das iPhone von Apple zurück, allerdings über den Entwickler-eigenen Store, der ab heute für iOS und Android auf der offiziellen Webseite zum Download bereitsteht.

Hier das Wichtigste:

Fortnite ist nur über den Epic Games Store und den weiteren alternativen App Store »AltStore« erhältlich. Neben iOS steht auch für das Google-Betriebssystem der »neue« Store zum Download bereit.

und den weiteren alternativen App Store »AltStore« erhältlich. Neben iOS steht auch für das Google-Betriebssystem der »neue« Store zum Download bereit. Für die Installation wird zwingend ein Epic Games Account benötigt. Eine Anmeldung über die Apple-ID beziehungsweise den Google-Account ist nicht möglich.

benötigt. Eine Anmeldung über die Apple-ID beziehungsweise den Google-Account ist nicht möglich. Die Installation des Epic Games Stores soll nicht weniger 15 Schritte umfassen. Laut Epic ist diese »komplizierte« Installation auf die gegebenen Umstände zurückzuführen und nicht das Ziel von Epic.

umfassen. Laut Epic ist diese »komplizierte« Installation auf die gegebenen Umstände zurückzuführen und nicht das Ziel von Epic. Der Entwickler kämpft nach eigenen Angaben weiter darum, diese umständliche Installation zu vereinfachen.

So installiert ihr den Epic Games Store für Fortnite, Rocket League und Co. auf dem iPhone:

Der Epic Games Store wird zunächst nur innerhalb der Europäischen Union für iOS und Android verfügbar sein. Nutzerinnen und Nutzer außerhalb der Europäischen Union gehen leer aus.

Welche Spiele sind mit dem Launch verfügbar?

Bereits heute startet der Epic Games Store und der AltStore mit folgenden Titeln für iOS und Android:

Fortnite Battle Royale Kapitel 5, Staffel 4: Absolute Doom

Fall Guys

Rocket League Sideswipe

Weitere Spiele und Apps (auch von Drittanbietern) sollen folgen.

Epic will Anreize für den Download schaffen

Damit ihr die langwierige Installation des Epic Games Stores nicht abbrecht, möchte der Entwickler Anreize schaffen, sich auf dem Handy einzuloggen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dazu soll es in Zukunft Goodies in den Spielen von Epic Games geben, wenn ihr euch mit eurem Account im Mobile Store einloggt. Um welche Goodies es sich genau handelt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Der Entwickler arbeitet außerdem daran, in Zukunft ein Feature einzubauen, mit dem ihr bei Google oder Apple gekaufte Apps einbinden und für diese optional Extras kaufen könnt.

Wie fällt der Share der Entwickler aus?

Analog zum Epic Games Store für Windows und Mac beträgt die Provisionsaufteilung für Drittanbieter 88/12 (im App Store 70/30). Somit erhalten Drittanbieter eine höhere Provision (88 Prozent statt 70 Prozent) beim Verkauf von Apps und Mikrotransaktionen.

Ob diese höhere Marge am Ende euch zugutekommt, liegt an den Entwicklern selbst.

Warum kommt jetzt Fortnite auf iOS?

Um dem Digital Market Act (DMA) der Europäischen Union zu entsprechen, muss Apple innerhalb der EU den Bezug von Apps auf dem iPhone aus alternativen Stores, in der Vergangenheit auch als Sideloading bezeichnet, zulassen.

Die am 07. März 2024 in Kraft getretene neue EU-Gesetzgebung schreibt vor, dass sich digitale Plattformen mit besonderer Marktmacht (sogenannte Gatekeeper) dem Wettbewerb öffnen müssen, so auch Apple.

in Kraft getretene neue EU-Gesetzgebung schreibt vor, dass sich digitale Plattformen mit besonderer Marktmacht (sogenannte Gatekeeper) dem Wettbewerb öffnen müssen, so auch Apple. Mit dem Update auf iOS 17.4 hat Apple die Auflage der Europäischen Union erfüllt und die Installation von Apps aus alternativen Stores – wie eben jetzt dem Epic Games Store – ist seitdem möglich.

hat Apple die Auflage der Europäischen Union erfüllt und die Installation von Apps aus alternativen Stores – wie eben jetzt dem Epic Games Store – ist seitdem möglich. Das Besondere: Auch Bezahldienste müssen nach der DMA-Regelung nicht mehr zwingend über Apple laufen. Entwickler können sich so die Gebühren an Apple sparen. Übrigens funktioniert das jetzt auch in Apps, die über den regulären App Store von Apple heruntergeladen werden.

Alle weiterführenden Informationen darüber findet ihr in unserem Guide.

Epic hat bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass ein eigener Store für die beiden mobilen Plattformen angestrebt wird und nun ist es tatsächlich so weit.

Ob die Mobile-Gaming-Community auf die Rückkehr von Fortnite auf iOS (und Android) sehnsüchtig gewartet hat und sich dies auch in den Spielerzahlen auf den Plattformen niederschlägt, wird die Zukunft zeigen.

Was meint ihr? Trifft Epic wieder einmal den Nerv der Mobile-Spieler oder wurde der Zeitpunkt »verpasst«? Was haltet ihr von Epics Games Store für iOS und Android? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!