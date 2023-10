Das iPhone 15 mit USB-C bietet viele Möglichkeiten für das Apple-Handy, hier sind sechs davon

Die iPhone 15-Serie verfügt über einen USB-C-Port. Was könnt ihr damit anfangen? (Bild: charnsitr, stock.adobe.com)

Halten wir den Teil kurz, in dem wir beschrieben, dass die genannten Funktionen auf Android längst möglich sind, und konzentrieren uns darauf, worauf sich Besitzerinnen und Besitzer eines neuen iPhone 15-Modells freuen können: die Vielfalt von USB-C.

Der neue Anschluss bringt viele neue Möglichkeiten mit sich, die ihr euch genauer ansehen solltet. Wer bereits mit MacBook und iPad im Apple-Kosmos unterwegs ist, dem dürften die offensichtlichen Verbesserungen sofort in den Sinn kommen.

Einige der folgenden Funktionen waren bisher auch mit dem Lightning-Anschluss möglich, allerdings nur mit separaten Adaptern und einer geringeren Datenrate.

USB-C hingegen ist standardisiert und benötigt weitgehend keine zusätzlichen Dongles.

Verbindet das iPhone mit einem externen Display

Diese Möglichkeit ist zwar nicht ganz neu, aber jetzt viel einfacher. Die meisten Monitore unterstützen den neuesten Thunderbolt-Standard über den USB-C-Anschluss.

So kann das iPhone ganz einfach über ein USB-C-Kabel an einen 4K-Monitor mit bis zu 60 Hz angeschlossen werden. Aber wozu? Kommt drauf an, hier zwei Beispiele:

Filme streamen : Öffnet eine Serie oder einen Film eurer Wahl auf dem Streaming-Dienst eures Vertrauens. Der Inhalt wird auf dem externen Monitor automatisch an die TV- oder Monitorgröße angepasst.

: Öffnet eine Serie oder einen Film eurer Wahl auf dem Streaming-Dienst eures Vertrauens. Der Inhalt wird auf dem externen Monitor automatisch an die TV- oder Monitorgröße angepasst. Spiele zocken: Apple plant, das iPhone in eine tragbare Spielekonsole mit Triple-A-Titeln zu verwandeln. Mit USB-C ist ein großer Schritt getan, denn man kann die Spielinhalte einfach auf einen Monitor oder Fernseher übertragen und dort sofort loslegen. Das Apple-Smartphone bringt mit iOS 17 ohnehin eine breite Palette an Controller-Unterstützung mit.

Das iPhone 15 Pro lässt sich problemlos an einen Monitor anschließen.

Um das iPhone an einen Fernseher anzuschließen, wird ein USB-C-auf-HDMI-Kabel benötigt.

Andere Geräte mit dem iPhone aufladen

Mit dem iPhone und USB-C können andere Geräte wie die Apple Watch oder AirPods können über das mitgelieferte Kabel problemlos aufgeladen werden.

Natürlich können auch andere Geräte, die über einen entsprechenden Anschluss verfügen, mit dem iPhone verbunden und aufgeladen werden.

Verbindet eine Tastatur mit dem iPhone

Ihr könnt fast jedes erdenkliche Zubehör über USB-C an euer iPhone anschließen, ohne zusätzliche Hardwaretreiber oder Konfigurationen - alles Plug and Play.

Also auch eine Tastatur, wenn ihr Lust habt.

Externe Speichergeräte

Beim iPad ein alter Hut, jetzt auch beim iPhone: SD-Kartenleser schnell und einfach via USB-C anschließen..

Habt ihr das iPhone 15 Pro respektive iPhone 15 Pro Max in eurem Besitz, erfreut euch an der schnellen Datenübertragung von USB 3 (entsprechendes Kabel vorausgesetzt).

Ihr könnte externe Speichermedien wie Festplatten oder SD-Karten via Adapter an das iPhone anschließen und große Datenmengen in Windeseile übertragen.

Oder ihr nehmt ProRes 4K-Videos mit 60 FPS auf und speichert die großen Daten direkt auf eine externe USB-C-Festplatte (SSD).

USB-C-Hubs anschließen

USB-C ist sehr vielseitig und ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom über einen einzigen Anschluss.

Derartige Hubs haben sich bereits bei anderen Apple-Produkten wie dem MacBook und dem iPad als sehr nützlich (und manchmal notwendig) erwiesen. Sie funktionieren auch mit dem iPhone.

Mit einem solchen Zubehör kann man das iPhone an den Monitor anschließen und gleichzeitig das Smartphone aufladen.

Es muss nur darauf geachtet werden, dass bis zu 4,5 Watt vom iPhone an den Hub abgegeben werden. Beim Anschluss des iPhones an diese Geräte kann daher der Anschluss einer externen Stromquelle erforderlich sein.

iPhone per Ethernet an das Internet anbinden

Warum das iPhone über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden? Weil es geht!

Spaß beiseite: Mit einem entsprechenden Adapter lassen sich über das Ethernet-Kabel schnell große Datenmengen auf das iPhone herunterladen - oder vom Apple-Handy hochladen.

Viele weitere Optionen

Neben den oben genannten Möglichkeiten, den USB-C-Anschluss des neuesten iPhones zu nutzen, bietet er natürlich auch viele offensichtliche Verbesserungen.

Das iPhone kann über ein USB-C-Kabel mit MacBook und iPad verbunden werden und große Datenmengen schnell und einfach übertragen.

Externe Mikrofone können über den neuen Anschluss ebenso angeschlossen werden wie Kopfhörer, die über einen USB-C-Anschluss verfügen. Wie bei Android macht der USB-Standard vieles einfacher und komfortabler.

Worin seht ihr den größten Vorteil von USB-C am iPhone? Habt ihr schon lange auf diese Neuerung gewartet und verschiedene Anwendungsfälle ausgiebig getestet oder lässt euch die Umstellung völlig kalt? Habt ihr einen speziellen Anwendungsfall, der in diesem Artikel nicht erwähnt wurde? Schreibt ihn uns gerne unten in die Kommentare!