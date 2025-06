Der neue James Bond der Hitman-Macher ist viel näher am Original des 007-Erfinders, als viele denken

Der neue Videospiel-Bond hat eine Vorlage, die aber aus keinem Film stammt.

Wer ist der beste Bond? Diese Debatte ist uralt. Einige können sich nur noch Daniel Craig als 007 vorstellen, wieder andere halten Sean Connery nach wie vor für den einzig wahren Bond – erstaunlich viele lieben auch Pierce Brosnan in der Rolle. Der neue James Bond in 007 First Light ähnelt ihnen allen nur sehr geringfügig.

Das Entwicklungsstudio IO Interactive hat sich für ihre Geschichte einen jungen Bond ausgesucht und diesen ganz nach ihren Vorstellungen designt. Sehen könnt ihr diesen neuen Bond bereits im Ankündigungstrailer. Doch was wie eine freie Interpretation wirkt, ist tatsächlich viel näher am Original als die bisherigen Bonds – Pate stand dafür nämlich augenscheinlich seine Beschreibung in den Romanen von Ian Fleming.

Ein James Bond wie aus den Büchern

Besonders auffällig am neuen James Bond ist die lange Narbe auf seiner rechten Wange. Die hatte bislang kein Bond auf der großen Leinwand, dabei gehört sie seit jeher zu 007. In den Büchern wird James Bond folgendermaßen Beschrieben:

Schmaler Körperbau

Kurze, schwarze Haare

Blaugraue Augen

Ein grausamer Mund

Mund Mitte 30

1,83 Meter groß

eine dünne, vertikale Narbe auf der rechten Wange

Körperbau, Augenfarbe und Narbe entsprechen recht genau der Beschreibung aus dem Buch. Dass er eher wie Mitte 20 als Mitte 30 wirkt, ergibt im Kontext Sinn, dass wir in First Light Bonds Einstieg beim MI6 miterleben. Ob der Mund des neuen Bond nun »grausam« ist oder nicht - Auslegungssache.

Vor allem seine eher braunen als schwarzen Haare brechen mit dem Bild, das Fleming für Bond vor Augen hatte. Eine Zeichnung von Fleming zeigt, wie nah IOs Bond seiner Vorstellung trotzdem kommt:

Fleming beschrieb Bond zusätzlich einst wie den Schauspieler Hoagy Carmichael, den man mit ein wenig Fantasy ebenfalls in dem neuen Gesicht von Bond wiedererkennen kann.

Wer spielt Bond überhaupt?

Interessanterweise macht IO Interactive bislang noch ein Geheimnis daraus, wer James Bond in ihrem Spiel tatsächlich seine Stimme leiht und womöglich auch das Motion Capturing beigesteuert hat. Ganz bewusst, denn die Debatte um den Schauspieler soll erstmal nicht von der Welt ablenken.

Allerdings sind sich Fans bereits jetzt ziemlich sicher, dass es sich bei IOs Agent 007 um den irischen Schauspieler Patrick Gibson handelt. Der 30-Jährige ist derzeit vor allem für seine Rolle als Dexter in der Prequel-Serie Original Sin bekannt.

Wie Bond aussieht, wird am Ende des Tages aber auch nur eine zweitrangige Rolle spielen. Viel wichtiger ist vielen sicherlich, ob das neue Spiel der Hitman-Macher dann auch Spaß macht und ob die Geschichte etwas taugt.

Aber wie seht ihr das? Seid ihr mit dem neuen Bond zufrieden oder hättet ihr euch ein anderes Aussehen gewünscht? Schreibt es in die Kommentare!