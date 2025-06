James Bond: Erste Details zum 007-Spiel der Hitman-Entwickler, kompletter Reveal noch diese Woche

Das neue Spiel der Hitman-Macher gibt es weder gerührt noch geschüttelt. Bildquelle: Universal Pictures International Germany GmbH (links).

Am Freitag, dem 6. Juni 2025 startet das diesjährige Summer Game Fest und eines ist sicher: Spiele-Fans können sich über zahlreiche spannende Neuankündigungen und Trailer freuen. Was konkret gezeigt wird, wissen wir größtenteils allerdings erst, wenn es so weit ist.

Nur vereinzelt gibt es Informationen im Vorfeld, so wie jetzt bei den Hitman-Machern. Die gaben nämlich bekannt, dass sie eine eigene Show abhalten und dort ihr offizielles James-Bond-Spiel enthüllen werden. Einen kleinen Appetit-Anreger gab es sogar jetzt schon - das Spiel trägt den Titel 007: First Light.

Alle bekannten Infos im Überblick

Wann ist die Show? Das IO Interactive Showcase startet am 7. Juni um 3:00 Uhr morgens. Wer nicht in direkter Erbfolge von Nachteulen abstammt und den Reveal live verfolgen möchte, kann sich also auf eine harte Nacht einstellen.

Was wird gezeigt? Neben bisher ungesehenem Material zu 007: First Light

007: First Light : Bisher ungesehenes Material zum neuen James-Bond-Spiel.

: zum neuen James-Bond-Spiel. Hitman: World of Assassination : Es werden neue Inhalte zum Action-Adventure gezeigt sowie Kollaborationen und andere Specials im Rahmen des 25-jährigen Hitman-Jubiläums.

: Es werden neue Inhalte zum Action-Adventure gezeigt sowie Kollaborationen und andere Specials im Rahmen des 25-jährigen Hitman-Jubiläums. MindsEye : Der futuristische GTA-Konkurrent erhält kurz vor dem Release am 10. Juni 2025 neues Videomaterial.

: Der futuristische GTA-Konkurrent erhält kurz vor dem neues Videomaterial. Weitere Überraschungen: Es wird weitere Informationen über die Zukunft von IO Interactive sowie Auftritte einiger Gäste und Überraschungen geben.

6:22 6 Minuten im Cyber-GTA: Wie Mindseye aus der Open-World-Masse herausstechen will

Autoplay

Das wissen wir bereits zur Story von 007: First Light

Informationen zu 007: First Light sind bisher rar. Doch es gibt einen vielversprechenden Hinweis, dass es sich bei dem Spiel um die Origin-Story zu den Filmen handeln wird.

Die Werbephrase verdiene deine Nummer in Kombination mit dem Titel First Light (zu Deutsch erstes Licht) deutet darauf hin, dass ihr die Mission erleben werdet, die dem aus den Filmen bekannten Spezialagenten seine legendäre Nummer verliehen hat. Bekannte Schauspieler werden wohl aber nicht in die Rolle von James Bond zurückkehren.

Wenn ihr wissen möchtet, welche Spiele ebenfalls für das Summer Game Fest bestätigt sind, schaut einfach in der Box oben vorbei. Dort haben wir alle bekannten Shows, Titel und Publisher sowie zahlreiche Vermutungen zusammengetragen.

Außerdem verrät euch unser Redaktionsleiter Dimi in seiner Kolumne, warum er die jüngsten Entwicklungen beim Erfolgs-Shooter Marvel Rivals eher kritisch beäugt.