Weil John Deere Reparaturen unmöglich machte, mussten Bauern die Traktoren bisher teilweise hacken – ein Gerichtsbeschluss soll das jetzt ändern

John Deere muss seinen Kunden in Zukunft einfachere Reparaturen ermöglichen. (Bild: John Deere)

John Deere ist einer der weltweit bekanntesten und führenden Landmaschinenhersteller. Was viele nicht wissen, ist, wie rigoros die US-amerikanische Firma gegen Eigenreparaturen und unabhängige Werkstätten vorgeht.

Die US-amerikanische Verbraucherschutzbehörde FTC (Federal Trade Commission) ist nun eingeschritten und geht dagegen vor.

Bauern dürfen ihre Traktoren endlich selbst reparieren

Viele Tech-Hersteller haben es natürlich am liebsten, wenn man sich bei Problemen direkt an sie wendet oder zu Vertragswerkstätten mit Lizenz geht. In der Regel geht es dabei natürlich ums Geld. Ein Kunde, der seine Geräte selbst repariert, zahlt eben nicht dafür.

John Deere geht dabei aber weiter als viele andere Hersteller. So werden keinerlei Handbücher oder Original-Ersatzteile herausgegeben und sogar die Software konnte aus der Ferne gesperrt werden (via Golem).

Bauern mussten ihre eigenen Traktoren teilweise hacken oder jailbreaken, um sie selbst reparieren zu können. Werkstätten ohne John-Deere-Lizenz standen vor denselben Problemen.

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Eine Absichtserklärung zwischen dem Hersteller und der AFBF (American Farm Bureau Federation) aus dem Jahr 2023 hatte keine Besserung gebracht, sodass Anfang 2025 die FTC zusammen mit fünf US-Bundesstaaten eingeschritten ist.

Die Klage, bei der John Deere Monopolbildung vorgeworfen wurde, wurde nun durch einen Vergleich beigelegt. Dieser verpflichtet den Hersteller dazu, Kunden und Werkstätten Zugang zu Reparaturmaterialien wie Ersatzteilen, Handbüchern oder Softwareressourcen zu ermöglichen.

Diese Maßnahmen gelten ab sofort und für die allermeisten kommerziellen Maschinen. Die Einhaltung soll in den kommenden zehn Jahren von der FTC streng überprüft werden. Für Landwirte in den USA ist das ein sehr wichtiger Schritt.

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Auch außerhalb der USA könnte diese Entscheidung weitreichende Folgen nach sich ziehen. John Deere verfährt nämlich überall gleich und könnte so auch Bauern in anderen Ländern eigene Reparaturen ermöglichen. Unabhängig davon dürften Handbücher und Ersatzteile dadurch schon bald deutlich freier erhältlich sein, sodass der Druck auf den Hersteller weiter steigt.