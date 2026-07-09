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Das nächste Fallout ist vielleicht doch näher als gedacht: Microsoft will jetzt offenbar die New-Vegas-Entwickler einspannen

Kommt doch noch ein Fallout: New Vegas 2? Laut dem bekannten Journalisten Jason Schreier soll Obsidian jetzt an einem neuen Fallout-Spiel arbeiten.

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Tillmann Bier
09.07.2026 | 17:34 Uhr

8,99 €

Bekommen wir doch noch ein Fallout: New Vegas 2? Obsidian soll jetzt an einem neuen Spiel arbeiten. Bekommen wir doch noch ein Fallout: New Vegas 2? Obsidian soll jetzt an einem neuen Spiel arbeiten.

The Elder Scrolls 6 ist wohl noch mindestens 2 Jahre entfernt, damit können wir mit einem Fallout 5 wohl erst weit nach 2030 rechnen, also mehr als 15 Jahre nach dem letzten Hauptteil der Reihe. Puh, nicht gerade tolle Aussichten für Fallout-Fans, doch vielleicht müssen wir uns doch nicht so lange gedulden.

Der renommierte und stets gut informierte Spiele-Journalist Jason Schreier will nämlich erfahren haben, dass die Entwickler von New Vegas jetzt an einem neuen Projekt sitzen: einem Fallout-Spiel!

Zu Fallout verdonnert

Um Obsidian Entertainment bangen Fans schon länger: Die beiden letzten Rollenspiele des Entwicklers, Avowed und The Outer Worlds 2, waren längst nicht die großen Erfolge, die Microsoft sich erhofft hatte. Im Rahmen des großen Stellenabbaus, den Xbox-Chefin Asha Sharma vor wenigen Tagen ankündigte, erwischte es dann auch Obsidian: Laut Jason Schreier verliert das Studio ein Viertel seiner Entwickler, außerdem soll es einen Kurswechsel geben.

Mehrere Projekte, darunter ein Nachfolger von Avowed, wurden eingestellt. Stattdessen soll Obsidian nun an einem neuen Spiel im Fallout-Universum arbeiten, unter der Führung von Design Director Josh Sawyer, dem Chefentwickler von Fallout: New Vegas. Wie genau dieses Spiel aussieht, wissen wir aktuell natürlich noch nicht.

Video starten 1:06:56 Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

Passiert das wirklich? Es ist davon auszugehen, dass die Informationen von Schreier authentisch sind. Allerdings ergänzt er selbst: Die gerade entstehende Strategie ist noch im Fluss. Es kann sich also auch noch etwas an den Plänen von Obsidian und Xbox ändern. Allerdings würde es gut zur neuen Strategie von Asha Sharma passen, die zuvor ankündigte, dass man sich in Zukunft auf große Franchises, wie unter anderem Fallout und Elder Scrolls konzentrieren wolle.

Die Chancen stehen also gut, dass wir in den nächsten Jahren doch noch ein neues Fallout bekommen. New Vegas entwickelte Obsidian damals in einer rekordverdächtigen Zeit von 18 Monaten, das Spiel war dann zum Release allerdings auch in einem desaströsen technischen Zustand.

Zwar will Microsoft wahrscheinlich möglichst bald ein neues Fallout auf den Markt bringen, etwas länger wird es aber wahrscheinlich schon dauern. Zusätzlich befindet sich Obsidian schließlich gerade mitten in einer Umstrukturierung. Der Verlust eines Viertels der Angestellten wird sich sicherlich auch auf den Entwicklungsprozess auswirken.

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Es sieht also gar nicht mehr so schlecht aus für Fallout-Fans. Neben einem neuen Spiel ist schließlich auch schon die dritte Staffel der Serie in Arbeit, zum Start der Dreharbeiten gibt es sogar schon ein erstes Bild vom Ghul – mehr dazu lest ihr im Kasten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schlechte Nachrichten. Denn die Entlassungswelle bei Xbox hat auch Fallout-Entwickler Bethesda erfasst. Die wichtigsten Infos findet ihr ebenfalls im Kasten.

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Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas

Genre: Rollenspiel

Release: 22.10.2010 (PC, PS3, Xbox 360)

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