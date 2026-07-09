Manor Lords: Die Mittelalter-Sim legt sich bei einer zentralen Frage immer noch nicht fest und langsam verlieren die Fans die Geduld

Manor Lords stimmt seine Untertanen missmütig.

Seit über zwei Jahren befindet sich das Aufbauspiel Manor Lords jetzt schon im Early Access. Der Titel konnte einen regelrechten Hype schüren und hat bereits haufenweise Fans gewonnen. Vor allem dank seiner realistischen Optik und den historisch inspirierten Spielemechaniken.

Anfangs wurde das Spiel von nur einer Person entwickelt, inzwischen werkeln daran noch mehr Leute – der Erfinder, mit dem Entwicklernamen Slavic Magic, ist aber nach wie vor hauptverantwortlich für das Spiel. Manor Lords bekommt immer weiter Updates und hat sich seit dem Release im Early Access stark gewandelt.

Jetzt sorgt eine neue Umfrage auf Discord aber für ein paar fassungslose Fans. Die lesen hier nämlich raus, dass sich das Team weiterhin in Details verzettelt und es demnach noch ewig dauern wird, bis Manor Lords den Early Access verlässt.

16:56 Manor Lords - Nachtest: Das Mittelalter-Strategiespiel muss sich jetzt endlich entscheiden!

Darum geht es in der Umfrage

Die Umfrage vom 7. Juli auf Discord dreht sich mal wieder um den Handel in Manor Lords. Ein Bereich, an dem das Team bereits sehr, sehr lange herumdoktert. In der Umfrage will der Entwickler von den Spielerinnen und Spielern wissen: