Mehr als 20 Jahre sollen sich morgen auszahlen - Amazon-Gründer Jeff Bezos wagt mit der New Glenn den Angriff auf SpaceX und Elon Musk

Lange hat es gedauert, inzwischen steht die New Glenn auf der Startrampe, nachdem Jeff Bezos mit Blue Origin seit fast 20 Jahren an ihr gewerkelt haben. Bildquelle: Blue Origin

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass der Amazon-Chef Jeff Bezos mit Blue Origin den Konzern gründete, der seinen Traum wahr machen soll: die groß angelegte Nutzung des erdnahen Weltraums.

Doch bis auf einige Touristenflüge für minutenlange Stippvisiten im Weltall kam bisher augenscheinlich nicht viel heraus. Das soll sich am Abend, am 09. Januar, um 19:00 Uhr zu unserer Zeit ändern: Die teils wiederverwendbare Schwerlast-Rakete New Glenn soll ihren Jungfernflug absolvieren (via Space.com und Blue Origin).

Gelingt der Test, katapultiert sich Blue Origin mit einem Schlag aufs globale Tableau der bedeutendsten Weltraumkonzerne des 21. Jahrhunderts – und überholt vielleicht sogar direkt einstige Riesen wie Arianespace aus Europa.

Wir erklären euch, was die neue Rakete für die weltweite Space-Industrie bedeutet und wie der Erstflug ablaufen soll.

Alles Wichtige zum Erstflug von New Glenn

Der Name: Benannt wurde New Glenn nach John Glenn, dem ersten US-Amerikaner, der die Erde orbital, also im Weltall, umrundet hat (via Zeit).

Benannt wurde New Glenn nach John Glenn, dem ersten US-Amerikaner, der die Erde orbital, also im Weltall, umrundet hat (via Zeit). Höhe 98 Meter, Breite sieben Meter. Damit ist sie rund 20 Meter kleiner als das Starship von SpaceX, aber überragt die Falcon-Familie ebenfalls um 20 Meter. Auch beim Durchmesser ordnet sie sich in der Mitte ein: deutlich mehr als die Falcons, aber zwei Meter weniger als das Starship (via Blue Origin und SpaceX)

98 Meter, sieben Meter. Damit ist sie rund 20 Meter kleiner als das Starship von SpaceX, aber überragt die Falcon-Familie ebenfalls um 20 Meter. Auch beim Durchmesser ordnet sie sich in der Mitte ein: deutlich mehr als die Falcons, aber zwei Meter weniger als das Starship (via Blue Origin und SpaceX) Sie kann 45 Tonnen in den niedrigen Erdorbit (LEO) bringen (Starship 150 Tonnen, Falcon 9 18 Tonnen, Falcon Heavy 50 Tonnen und Ariane 6 22 Tonnen). Allerdings ist die Wiederverwendbarkeit unterschiedlich ausgeprägt. Ariane 6 zum Beispiel gar nicht und das Starship komplett.

bringen (Starship 150 Tonnen, Falcon 9 18 Tonnen, Falcon Heavy 50 Tonnen und Ariane 6 22 Tonnen). Allerdings ist die Wiederverwendbarkeit unterschiedlich ausgeprägt. Ariane 6 zum Beispiel gar nicht und das Starship komplett. Preis pro Start: Laut Analysten soll die New Glenn bei um die 70 Millionen US-Dollar liegen. Das entspräche in etwa der Falcon 9. Aber das Verhältnis zwischen den Raketen dürfte sich erst in den kommenden Jahren einpendeln (via CNN).

Wann startet New Glenn?

Nach aktuellem Stand öffnet sich das Startfenster am Freitag, 10. Januar 2025 um 1.00 Uhr Ortszeit. Das entspricht 19:00 Uhr MEZ am Donnerstag, den 09. Januar, bei uns. Innerhalb der folgenden drei Stunden ist ein Abheben der Rakete möglich.

Ist etwas an Bord und was sind die Ziele?

Ziel des Jungfernfluges sei laut Blue Origin in erster Linie, die Test-Nutzlast sicher in den Orbit und die Erststufe zur Landung auf einem Schiff zu bringen, genannt Jacklyn. Mit an Bord während der schlicht als NG-1 bezeichneten Mission ist Blue Ring .

Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um eine Art Mini-Raumschiff, das die eigentlichen Nutzlasten wie Satelliten in verschiedene Umlaufbahnen bringt. Zudem hält es weitere Fähigkeiten vor, die Blue Origin nachweisen muss, damit sich das Unternehmen auf lukrative Regierungsaufträge bewerben kann, wie Blue Origin schreibt. Wie die Mission ungefähr ablaufen wird, zeigt euch die folgende Animation auf YouTube oder die folgende Grafik.

Ein Schema des geplanten Erstfluges von New Glenn. Bildquelle: Blue Origin

Kann ich den Start verfolgen?

Der Start wird live ins Internet übertragen. Entweder schaut ihr auf YouTube direkt bei Blue Origin oder ihr weicht auf Kanäle aus, die den Stream sogar auf Deutsch kommentieren, wie zum Beispiel »Mars Chroniken« oder »Senkrechtstarter«.

Mit wem konkurriert New Glenn?

Es ist naheliegend, sich angesichts von Jeff Bezos' Zielen als ersten Impuls, einen Konkurrenten für das Starship von SpaceX auszumalen. Aber dem ist nicht so. Teile der Technik sind zwar sicher geeignet, um in Zukunft ganz oben bei der Nutzlast mitzuspielen, aber vorerst greift Blue Origin mit der New Glenn nur die Falcon-Raketenreihe an. Und hier hat sie laut Experten gute Chancen, ein Stück vom Kuchen zu ergattern (via newspaceeconomy).

Warum hat die Entwicklung von New Glenn so lange gedauert?

Die Gründe sind vielfältig und kaum in Kürze darzulegen, aber ein entscheidender Punkt findet sich im gegensätzlichen Ansatz zu Elon Musks’ SpaceX. Anstatt in rascher Folge kurz zuvor entwickelte Hardware im Flug zu testen, setzt Blue Origin auf einen konservativeren Ablauf bei Entwicklung, Simulationen, Bodentests, Modifikationen und mehr. Vor einem Flug sollen möglichst viele Fehlerquellen ausgeschlossen werden. SpaceX räumt sich eine deutlich höhere Fehlermarge ein (via spaceinsider).

Triebwerke

New Glenn fliegt komplett mit Eigenentwicklungen von Blue Origin. Unter der Erststufe arbeiten sieben vielfach zündbare sowie stark drosselbare BE-4 Triebwerke. Sie verbrennen flüssiges Methan (Erdgas) und Sauerstoff und ordnen sich in die Sparte der sogenannten Aggregate mit gestuftem Verbrennungszyklus (Closed Staged Combustion Cycle) ein. Die Triebwerke sind bereits Anfang 2024 erstmals erfolgreich an Bord einer Vulcan-Rakete der United Launch Alliance (ULA) geflogen.

Die zweite Stufe nutzt zwei BE-3U, die verflüssigten Wasser- und Sauerstoff zur Erzeugung von Schub einsetzen. Dabei handelt es sich um eine neue Variante der BE-3s, die bereits seit Jahren das Suborbital-Vehikel New Shepard von Bezos’ Konzern befeuern (via Blue Origin).

Wenn ihr mehr zur Klassifikation von Triebwerken wissen und auch erfahren möchtet, welche Arten von Triebwerken es gibt und wie sie funktionieren, schaut gerne in unseren großen Guide zu Raketentriebwerken.

Wiederverwendbarkeit

Die Erststufe von New Glenn wird nach erfolgreichem Start und Trennung von der Oberstufe landen und so inklusive der BE-4-Triebwerke wiederverwendbar sein. Das Ziel ist, eine New-Glenn-Erststufe 25-mal zu nutzen. Eines Berichts von Ars Technica zufolge soll Blue Origin ferner bereits an einer Version der Oberstufe arbeiten, die ebenfalls zurückkehren und erneut genutzt werden kann, genannt Jarvis.

Die Wiederverwendbarkeit ist der Vorteil, welcher SpaceX derzeit quasi konkurrenzlos dastehen lässt. Denn eine Rakete und all ihre oder zumindest viele der Triebwerke nicht neu bauen zu müssen, ist ein quasi unschlagbarer Preisvorteil. Wenn Blue Origin es mit der New Glenn schafft, eine in Teilen oder tatsächlich später komplett wiederverwendbare Rakete bereitzustellen, wären sie eine echte Konkurrenz für SpaceX bei den mittelschweren Lasten.

Das Starship bliebe zwar vorerst unangefochten, doch Jeff Bezos wäre mit seinem Unternehmen der weltweit stärkste Verfolger von Elon Musks’ SpaceX.