Herrlich verrückt: Jemand eine Spielwelt erschaffen, die millionenfach größer ist als das echte Universum

So schön ist das Universum - und so riesig. Konkurrenz gibt es bei Garry's Mod. (Bildquelle: Pixabay/StockSnap)

Vor bald 20 Jahren erblickte das Sandbox-Physik-Spiel Garry’s Mod das Licht der Welt.

Darin können Spieler anhand verschiedener Werkzeuge und Menüs praktisch nach Belieben Apparaturen und Fahrzeuge bauen und die in Valves Source-Engine implementierte Physik-Engine Havok bis ans Äußerste treiben. Der Fantasie sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

In Garry’s Mod lassen sich aber auch ganze Spielwelten erschaffen.

Ein Hobby, dem der Spieler Alexandrovich offenbar gerne nachgeht. Im Steam Workshop finden sich von ihm über 100 Karten in verschiedenen Kollektionen sogenannter Infinite Maps (zu Deutsch: Unendliche Karten). Darunter auch das 1:1 Multiverse , das aus ganzen 2.048 Universen besteht.

Angeblich so groß wie 2.048 echte Universen

Das Verrückte dabei: Die einzelnen Universen sollen Alexandrovich zufolge so groß wie das echte Universum sein. Oder genauer gesagt wie der für uns sichtbare Teil davon.

Zusammengenommen sollt ihr also eine Karte erkunden können, die über 2.000-mal so groß ist wie das ohnehin schon hirnerweichend große reale Universum, in dem wir alle leben. Das sprengt schier die Vorstellungskraft und dürfte wohl glatt als größte Karte in einem Videospiel durchgehen.

Um das einmal in Zahlen auszudrücken: Jedes einzelne simulierte Universum in 1:1 Multiverse ist demnach 880.000.000.000.000.000.000.000.000.000 oder 8,8 mal 10 hoch 29 Kilometer groß. In Worten ausgedrückt, sind das 880 Quadrilliarden Kilometer.

Wie groß ist das echte Universum?

Darüber sind sich Wissenschaftler uneins. Es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass das Universum vielleicht sogar unendlich groß ist, selbst wenn das durchaus mit der folgenden Annahme in Konflikt gerät:

Feststeht nur, wie groß der sichtbare Teil des Universums ist. Das sind 93 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser (via ESA). Ein Lichtjahr wiederum entspricht etwa neuneinhalb Billionen Kilometer, was miteinander multipliziert rund 880 Trilliarden oder 8,8 mal 10 hoch 23 Kilometer ergibt.

Demnach sind die einzelnen Universen in 1:1 Multiverse also sogar noch viel größer als das echte (sichtbare) Universum. Nämlich um den Faktor eine Million.

Was kann man in 1:1 Multiverse überhaupt machen?

Eine vollgestopfte Spielwelt mit realistischen Planeten samt Lebensformen à la No Man's Sky können wir hier nicht erwarten. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich leer darin - da hat beispielsweise ein Universe Sandbox mehr zu bieten.

Es gibt zwar Sterne- und Galaxien-Cluster zu erkunden, aber bislang noch keine detaillierten Sonnensysteme mit Planeten. Letztere sollen mit dem nächsten Update aber nachgereicht werden.

So könnt ihr 1:1 Multiverse selbst ausprobieren

Grundvoraussetzung ist das Spiel Garry’s Mod, das es bei Steam für 9,99 Euro gibt, sowie die Mod aus dem Steam Workshop. Wichtig ist, dass ihr die 64-Bit-Version des Spiels verwendet und nicht zu wenig Arbeitsspeicher mitbringt.

Minimum zwölf Gigabyte sollten es sein, empfohlen werden 32 Gigabyte, am besten wären laut Beschreibung aber 64 beziehungsweise 128 Gigabyte. Dafür fällt der Bedarf an Festplattenspeicher mit 522 Megabyte gerade in Anbetracht der Größe mehr als überschaubar aus.

Was meint ihr? Ist das die größte Karte, die es je in einem Spiel gab oder kennt ihr sogar noch größere? Und mal von der herrlich verrückten Absurdität dieser Map ganz abgesehen, wie steht ihr generell zum Thema der Größe von Spielwelten? Ist es euch wichtig, viel erkunden zu können, wenn es genug Interessantes zu sehen gibt oder bevorzugt ihr kleinere Welten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!